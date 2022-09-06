"ПриватБанк" відмовляє у знятті валюти з рахунку: у чому причина

Клієнти державного "ПриватБанку" масово скаржаться на неможливість зняти зі свого рахунку готівкові долари, курс яких може досягти 50 гривень.

Про це йдеться у повідомленнях-претензіях до роботи фінустанови на сайті "Мінфін", інформує Апостроф.

Однією з клієнток кілька днів поспіль приходить відмова у видачі готівки. Вона підозрює, що таким чином банк змушує клієнтів переказувати гроші на гривневі картки, тим самим клієнти втрачають 10% на різниці банківського та реального курсу валют, а сам банк залишається у плюсі.

Інший клієнт також кілька разів отримав відмови у видачі валютної готівки зі свого рахунку. Водночас, за його даними, у відділеннях "ПриватБанку" "свої" люди наприкінці робочого дня забирають залишки валюти за вигідним курсом.

Тому він просить керівництво розібратися в ситуації, інакше обіцяє подати відповідну заяву до Бюро економічної безпеки та Національного банку на шахрайські дії з боку "ПриватБанку".

"Складається враження, що ПриватБанк готується до чогось поганого, дозволяє влаштовувати бардак. Рекомендую не заводити свіфт-платежі в ПриватБанк, оскільки можливість зняти їх нагадує зараз лотерею", - пише незадоволений клієнт.

Практично аналогічна ситуація виникла і у клієнтки "Привату" у Полтаві. Жінка тричі замовляла готівку в іноземній валюті та тричі банк скасував замовлення. "Читаючи відгуки, розумію, що ця проблема виникає останнім часом у багатьох", - пише клієнтка.

Як зазначила підтримка "ПриватБанку", заявки на замовлення готівки було скасовано через тимчасові складнощі в логістиці доларових банкнот з-за кордону. Однак, якщо замовлення коштів буде виконане – клієнт обов'язково отримає про це повідомлення, - зазначили у банку.


Олексій Руденко, Апостроф





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