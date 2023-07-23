Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів

Регулятор за тиждень продав майже на 200 мільйонів доларів більше, ніж тижнем раніше.

За поточний тиждень - з 17 по 21 липня – Національний банк реалізував на міжбанківському валютному ринку 594,66 млн доларів і купив 3,78 млн доларів, свідчать дані НБУ, інформує ZN.ua .

Таким чином НБУ продав дещо більше, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів становив 401,58 млн доларів. При цьому регулятор купив 3,78 млн доларів проти купівлі 0,86 млн доларів тижнем раніше.

Загалом від початку року НБУ продав вже 13,930 млрд доларів і купив 189,4 млн доларів.

Нагадаємо, що НБУ використовує продаж валюти задля стабілізації ситуації на валютному ринку.

Повідомлялось, що експерти зазначають, що спостерігається збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі. І для продовження цієї тенденції є причини. Це може позначитися на курсі валют.