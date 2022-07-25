Ощадбанк за перше півріччя зафіксував збиток 4,03 мільярда. Причина — війна в Україні

Державний Ощадбанк за перше півріччя зафіксував збиток 4,03 млрд грн, за цей же період минулого року декларував прибуток 512,6 млн грн. Про це інформує Finbalance.

Ощадбанк за перше півріччя зафіксував збиток 4,03 мільярда. Причина — війна в Україні
Фото: finbalance

Збитки банку через війну

Збиток держбанку за червень становив 448,6 млн грн, за травень — 1,3 млрд грн, за квітень — 2,53 млрд грн, за березень — 199 млн грн, за лютий — 683 млн грн, тоді як за січень він декларував прибуток 1,126 млрд грн.

У банку пов'язують збитки із доформуванням резервів на суму 5,4 млрд грн.

«Необхідність таких резервів було викликано погіршенням якості кредитного портфеля внаслідок військового нападу Росії на територію України», — повідомили в Ощадбанку.

Також мали вплив зменшення чи скасування багатьох комісій та кредитні канікули для позичальників, які Ощад запроваджував на певний період.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Ощадбанк продовжує співпрацювати з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), проте питання приватизації держбанку та отримання ним довгострокового фінансування на суму до 100 млн євро відкладено.

22 жовтня 2021 року Ощадбанк та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали мандатний лист про умови надання ЄБРР довгострокового фінансування на суму до 100 млн євро .

Ощадбанк планував отримати кредит від ЄБРР у 2022 році. Це мало стати першим кроком до його приватизації. Планувалося, що ЄБРР як кредитор отримає опцію конвертації боргу в акції Ощада.





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