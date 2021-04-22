ГФС изъяла незаконно изготовленный бензин на миллион долларов

Прошли обыски в Киеве, Черкасской и Киевской областях.

ГФС изъяла незаконно изготовленный бензин на миллион долларов
Фото: Lb.ua

В Государственной фискальной службе сообщили о конфискации незаконно произведенного моторного топлива на сумму 26 млн гривен. Физический объем изъятой продукции составляет почти 1 млн литров.

Об этом говорится в сообщении на портале ГФС.

Сообщается, что ГФС установила, что одна из АЗС Киеве продает незаконно произведенное топливо. В рамках начатого досудебного расследования под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры состоялись обыски в Киеве, Черкасской и Киевской областях. Конфискованное топливо передано на экспертизу. Изъятая финансовая документация признана вещдоком и приобщена к материалам дела.

“Теневые рынки являются угрозой экономической безопасности государства. Сотрудники ГФС благодаря аналитическим возможностям службы выявляют любые теневые схемы на рынке горюче-смазочных материалов. Об эффективности такого подхода говорят результаты работы ГФС в течение первого квартала этого года. За первые три месяца сотрудники налоговой милиции обнаружили контрафактного топлива почти на 500 млн грн. Служба не позволит обворовывать государство и каждого гражданина Украины. Уверен, что уже в среднесрочной перспективе мы способны свести на нет существование рынка контрафактного топлива, что позволит бюджету получить дополнительные поступления и стимулировать развитие легального бизнеса”, - заявляет глава ГФС Вадим Мельник.

Это не первый случай, когда ГФС изымает нелегальное топливо, оцениваемое в десятки миллионов гривен. В марте в Кировоградской области была изъята партия топлива на сумму 34 млн грн. В целом с начала 2021 года ГФС конфисковала контрафактного топлива на сумму более 15 тыс. тонн стоимостью более 500 млн грн и демонтировала свыше 150 незаконно работавших автозаправочных станций.

Владимир Зеленский ранее подчеркивал необходимость борьбы с нелегальным рынком топлива, призывая правоохранителей активизировать работу по незаконным АЗС и НПЗ.

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