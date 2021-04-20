Украина закупила максимальный объем э/энергии из РФ и Беларуси

Украина закупила максимальный объем э/энергии из РФ и Беларуси

Украина по-прежнему импортирует электроэнергию из РоSSийской Федерации и Беларуси, однако известно, что к этому моменту НКРЭКУ, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна была подготовить решение о запрете подобных действий. В Верховной Раде был принят законопроект, 296 нардепов проголосовали за то, чтобы немедленно прекратить экспорт электричества из этих стран.

Так, 19 апреля был произведен очередной платеж за импортированную электроэнергию, а поставки электроэнергии в этот день были максимальными за последний месяц.

Ранее сообщалось, что мировых биржах электроэнергия стабильно держит максимальную цену. Такая ситуация была в феврале текущего года.

МинПром по материалам Первый деловой

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