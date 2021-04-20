"Оператор рынка" в 2020 году получил 20 миллионов чистой прибыли

Сейчас это единственная государственная компания, финансовая отчетность которой показала чистую прибыль по результатам деятельности в 2020 году.

"Оператор рынка" в 2020 году получил 20 миллионов чистой прибыли
Фото: www.dtek.com

ГП "Оператор рынка" в 2020 году получило 20 миллионов чистой прибыли и уплатило в бюджеты разного уровня 133,8 млн налогов и сборов.

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на финансовую отчетность предприятия за прошлый год.

Таким образом, ГП "Оператор рынка" пока является единственной государственной компанией, финансовая отчетность которой показала чистую прибыль по результатам деятельности в 2020 году.

В сообщении отмечается, что ГП "Оператор рынка" завершило аудит финансовой отчетности 2020 года и получило положительное заключение аудиторов международной компании в сфере финансового консалтинга и аудита ООО "Бейкер Тилли Украина".

Аудит подтвердил, что финансовая отчетность отражает достоверно финансовое состояние ГП "Оператор рынка" в 2020 году, предприятие "придерживалось всех норм финансовой и бухгалтерской отчетности, своевременно и в полном объеме платило налоги и сборы".

Государственное предприятие "Оператор рынка" отвечает за организацию купли-продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Ни один участник не видит заявленных цен и объемов покупки/продажи электрической энергии другими участниками. Такая технология торгов на РСН способствует развитию конкуренции.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что по итогам 2020 НАК "Нафтогаз Украины" получил 36,93 миллиарда гривень совокупного убытка по сравнению с 9,9 млрд грн совокупного дохода за 2019 год.

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