"Оператор рынка" в 2020 году получил 20 миллионов чистой прибыли

Сейчас это единственная государственная компания, финансовая отчетность которой показала чистую прибыль по результатам деятельности в 2020 году.

ГП "Оператор рынка" в 2020 году получило 20 миллионов чистой прибыли и уплатило в бюджеты разного уровня 133,8 млн налогов и сборов.

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на финансовую отчетность предприятия за прошлый год.

Таким образом, ГП "Оператор рынка" пока является единственной государственной компанией, финансовая отчетность которой показала чистую прибыль по результатам деятельности в 2020 году.

В сообщении отмечается, что ГП "Оператор рынка" завершило аудит финансовой отчетности 2020 года и получило положительное заключение аудиторов международной компании в сфере финансового консалтинга и аудита ООО "Бейкер Тилли Украина".

Аудит подтвердил, что финансовая отчетность отражает достоверно финансовое состояние ГП "Оператор рынка" в 2020 году, предприятие "придерживалось всех норм финансовой и бухгалтерской отчетности, своевременно и в полном объеме платило налоги и сборы".

Государственное предприятие "Оператор рынка" отвечает за организацию купли-продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Ни один участник не видит заявленных цен и объемов покупки/продажи электрической энергии другими участниками. Такая технология торгов на РСН способствует развитию конкуренции.