Коломойский купил 13 сталелитейных заводов в США за выведенные из ПриватБанка деньги, - СМИ
Журналисты раскрыли масштабную сеть недвижимости и предприятий, контролируемых олигархом и его партнерами.
Американское издание Pittsburgh Post-Gazette опубликовало расследование сделок украинского олигарха Игоря Коломойского в США.
Об этом сообщается на сайте издания.
Журналисты издания раскрыли масштабную сеть недвижимости и предприятий на территории США, контролируемых Коломойским и его партнерами. Основанием для полученной информации стали закрытые ранее судебные документы, отчеты федеральных расследовательских органов, разговоры с сотрудниками многочисленных предприятий и другие данные.
Отмечается, что между 2006 и 2016 годами Коломойский и партнеры владели 13 сталелитейными заводами в разных регионах США. Их приобрели за деньги, незаконно выведенные из "ПриватБанка". Впоследствии часть заводов закрыли.
Коломойский также завладел 4 офисными башнями в Кливленде и отелем с 484 номерами.
По данным издания, на сталелитейных заводах Коломойского был очень низкий уровень соблюдения техники безопасности и регулярно случались инциденты, в которых были травмированы рабочие. Значительные нарушения были зафиксированы и по соблюдению экологических норм.
Pittsburgh Post-Gazette обращает внимание, что действия Коломойского расследуются департаментом юстиции США и правоохранительными органами Украины.
Напомним, 5 марта 2021 года США запретили въезд Коломойскому и членам его семьи за его "причастность к значительной коррупции". Решение, о котором объявил лично государственный секретарь США Энтони Блинкен, было принято в соответствии с законом о финансировании Государственного департамента, иностранных операций и связанных программ 2020 года.
Незадолго до этого стало известно, что в США приостановили гражданские иски по Коломойскому и его бизнес-партнеру Геннадию Боголюбову, чтобы не повредить уголовному делу против них.
В августе прошлого года США обвинили Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка и использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире. Министерство юстиции США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные в банке деньги. Коломойский отрицает обвинения. По его словам, все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке.
В мае 2020-го в Огайо, где расследуются возможные финансовые преступления Коломойского, созвали большое жюри присяжных. Большое жюри расследует обвинения в отмывании денег, выведенных из ПриватБанка перед национализацией. Якобы деньги собирали в Украине как депозиты населения, а в США на них скупали активы.
31 декабря прошлого года Минюст США подал иск о конфискации третьего актива Коломойского и Боголюбова, обвинив их в использовании незаконно присвоенных средств для покупки недвижимости в Кливленде, штат Огайо.