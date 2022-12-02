АРМА купило військових облігацій ще на 300 мільйонів

За погодженням з Кабміном АРМА витратило ще 300 мільйонів гривень з депозитних рахунків на придбання чергового пакету військових облігацій. Про це йдеться у повідомленні Кабміну.

Фото: rbc.ua

Допомога на оборону

З урахуванням купівлі попередніх пакетів цінних паперів, Національне агентство забезпечило фінансування оборонних потреб держави на загальну суму понад 750 мільйонів гривень.

Ще 300 мільйонів гривень було перераховано на потреби ГУР Міноборони за рішенням суду, відтак, Сили оборони отримали вже понад 1 мільярд гривень за рахунок управління арештованими активами.

Купівля облігацій

Варто зазначити, що придбання військових облігацій можливе у тому числі завдяки реалізації арештованого російського майна.

Зокрема, АРМА наразі продало три партії арештованого аміаку, який належить російським підприємствам, на загальну суму понад 910 мільйонів гривень.

Велика партія зазначеного майна — понад 42 тис. тонн — була арештована Бюро

економічної безпеки та передана в управління АРМА.