Можуть, коли хочуть: «Укрзалізниця» вперше купила дизпаливо напряму у виробника – Ніколов

«Укрзалізниця» чи не вперше за понад десятиліття уклала прямий контракт з виробником на поставку дизпалива, не залучаючи компаній-прокладок. Ціна вийшла на диво лояльна – 37 грн/л. Про це в етері телеканалу «Київ» та YouTube-каналу «Шоубісики» розповів антикорупційний журналіст та головний редактор видання «Наші гроші» Юрій Ніколов.

«Я описую держзакупівлі більше 10 років, 12 чи 15 – я збився з рахунку, і от цього року “Укрзалізниця” вперше на моїй пам’яті уклала контракт напряму з виробником палива і показала реально клас, – розповів Юрій Ніколов. – Я сподіваюсь, що ця історія зафіксується. Для розуміння ціна дизелю на заправках зараз 52-53 грн. “Укрзалізниця” домовилась про придбання дизелю у Литві по 37 грн. Литовський виробник, розуміючи, що відбувається в нашій країні, не викручував нам руки, а запропонував, що може. Він просто показав таку ціну “Україно, це для вас”, але це і не благодійність – там зашита премія для виробника».