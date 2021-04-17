В столице вырастут цены на квартиры от "Киевгорстроя"

Стоимость квартир в Киеве с мая начнет расти. Один из крупнейших застройщиков столицы компания "Киевгорстрой" с 15 мая запланировала повышение базовой стоимости квадратного метра в новых жилых комплексах города и пригорода.

До 14 мая украинцам, которые приобрели жилье в рассрочку от "Киевгорстроя", дали возможность осуществить оставшуюся оплату по текущим тарифам.

Цены вырастут в связи с продлением карантина, заявил застройщик. Базовая стоимость квадратного метра в данное время минимальная в с. Тарасовка Киево-Святошинского района - 11 700 грн, а максимальная в ЖК "Гвардейский" на улице Кутузова - 61 000 грн.

Одни из самых дорогих жилищных комплексов от "Киевгорстроя" также являются ЖК "Подол Град" (47 000 за кв. м), ЖК “Lake House” на Оболони (35 500 за кв.м), ЖК “Академ парк” (33 000 за кв. м).

В данное время повышенного спроса на недвижимость в столице не наблюдается. Но если люди и задумываются о покупке квартиры, то их привлекает внимание именно новостройки, а не вторичное жилье.

Средняя стоимость 1-комнатной квартиры в новостройках Киева площадью 40,6 км. м составляет на сегодняшний день 1 503 600 гривен, цена 2-комнатной квартиры площадью 62 кв. м в среднем стартует от 2 069 788 гривен. Тем временем, стоимость 3-комнатной квартиры в новостройках Киева площадью 84,2 кв. м - 2 598 316 гривен.

В пригороде столицы средняя стоимость 1-к квартир площадью 39 кв. м составляет 819 840 гривен. За 2-комнатную квартира 58,8 кв. м. застройщики просят 1 189 500 гривен, а 3-комнатная квартира 79 кв. м обойдется киевлянам в 1 591 400 гривен.

В процессе строительства в столице сейчас находятся 150 жилых объектов, а на стадии подготовки – 29. Всего в 2021 году в Киеве и пригороде планируют достроить 575 объектов и ввести в эксплуатацию 110,3 тыс. квартир.