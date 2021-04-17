АРМА выбрало управляющего для "трубы Медведчука"

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) определило победителем конкурса на управление арестованной частью магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" компанию "Укртранснафта".

Об этом сообщается на сайте АРМА.

Как сообщалось, в конкурсе приняли участие всего двое участников, поскольку конкуренция на данном рынке ограничена.

"Победитель полностью соответствовал установленным критериям отбора и предложил наиболее выгодные экономические условия. Кроме того, для второго конкурсанта - ООО «ПрикарпатЗападтранс» - определением Высшего антикоррупционного суда от 23.02.2021 г. предусмотрен запрет на пользование и распоряжение указанным активом. Кроме этого, АО "Укртранснафта" имеет большую материально-техническую базу и количество квалифицированных специалистов", - отмечается в сообщении.

Следующий этап предусматривает осуществление оценки активов и заключение договора об управлении между АРМА и АО "Укртранснафта".

Напомним, при предыдущих владельцах в 2017-2019 годах было уничтожено почти 400 километров нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Магистраль была возвращена в собственность государства решением Совета нацбезопасности и обороны от 19 февраля.

СНБО также поручил Кабинету министров принять меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины. Речь идет об участке нефтепродуктопроводов Самара - Западное направление и Грозный - Армавир - Трудовая, который проходит по территории Украины. Он в 2018 году был выведен из государственной собственности и передан в пользование роSSийским коммерческим структурам и компаниям, аффилированным с нардепом Виктором Медведчуком. Сам Медведчук заявлял, что он и его семья не причастны к трубопроводу "Самара - Западное направление".

Позже Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте и передаче в управление АРМА всего имущества нефтепродуктопровода. В то же время до определения победителя конкурса и начала принятия им мер по управлению арестованный объект находится на ответственном хранении АО "Укртранснафта".