АРМА выбрало управляющего для "трубы Медведчука"

Победителем конкурса на управление частью нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" стало АО "Укртранснафта".

АРМА выбрало управляющего для "трубы Медведчука"
Фото: Neftegaz.ru

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) определило победителем конкурса на управление арестованной частью магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" компанию "Укртранснафта".

Об этом сообщается на сайте АРМА.

Как сообщалось, в конкурсе приняли участие всего двое участников, поскольку конкуренция на данном рынке ограничена.

"Победитель полностью соответствовал установленным критериям отбора и предложил наиболее выгодные экономические условия. Кроме того, для второго конкурсанта - ООО «ПрикарпатЗападтранс» - определением Высшего антикоррупционного суда от 23.02.2021 г. предусмотрен запрет на пользование и распоряжение указанным активом. Кроме этого, АО "Укртранснафта" имеет большую материально-техническую базу и количество квалифицированных специалистов", - отмечается в сообщении.

Следующий этап предусматривает осуществление оценки активов и заключение договора об управлении между АРМА и АО "Укртранснафта".

Напомним, при предыдущих владельцах в 2017-2019 годах было уничтожено почти 400 километров нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Магистраль была возвращена в собственность государства решением Совета нацбезопасности и обороны от 19 февраля.

СНБО также поручил Кабинету министров принять меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины. Речь идет об участке нефтепродуктопроводов Самара - Западное направление и Грозный - Армавир - Трудовая, который проходит по территории Украины. Он в 2018 году был выведен из государственной собственности и передан в пользование роSSийским коммерческим структурам и компаниям, аффилированным с нардепом Виктором Медведчуком. Сам Медведчук заявлял, что он и его семья не причастны к трубопроводу "Самара - Западное направление".

Позже Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте и передаче в управление АРМА всего имущества нефтепродуктопровода. В то же время до определения победителя конкурса и начала принятия им мер по управлению арестованный объект находится на ответственном хранении АО "Укртранснафта".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Инвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of AmericaИнвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of America
Сильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогуСильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогу
Самые успешные венчурные инвесторы мира — рейтинг ForbesСамые успешные венчурные инвесторы мира — рейтинг Forbes
Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%
Шифер в Украине вскоре окажется под запретомШифер в Украине вскоре окажется под запретом
Блок рекламы


Похожие новости
Австралия продлила ограничения на импорт китайской арматурыАвстралия продлила ограничения на импорт китайской арматуры
Минторг США установил пошлину на арматурную проволоку из УкраиныМинторг США установил пошлину на арматурную проволоку из Украины
АРМА получила две заявки на управление "трубой Медведчука"АРМА получила две заявки на управление "трубой Медведчука"
Минторг США установил пошлину на турецкую арматуруМинторг США установил пошлину на турецкую арматуру
Канада ввела пошлины на поставки арматуры из РоSSииКанада ввела пошлины на поставки арматуры из РоSSии
Канада ввела предварительные пошлины на арматуру из двух странКанада ввела предварительные пошлины на арматуру из двух стран
Цены на стальную арматуру в Китае достигли максимума за 10 летЦены на стальную арматуру в Китае достигли максимума за 10 лет
В 2020 году Китай увеличил производство арматуры на 5%В 2020 году Китай увеличил производство арматуры на 5%
Канада вводит пошлины на арматуру из семи странКанада вводит пошлины на арматуру из семи стран
В декабре Турция увеличила экспорт арматурыВ декабре Турция увеличила экспорт арматуры
Последние новости
Подгружаем последние новости