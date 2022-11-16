Кабмін доручив АРМА купити військові ОВДП ще на 300 мільйонів

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) придбає військових ОВДП на 301,6 млн грн. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у В Р Тарас Мельничук в телеграм-каналі.

Кабмін доручив АРМА купити військові ОВДП ще на 300 мільйонів
Фото: inventure.com.ua

Викуп облігацій

«Погоджено обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за рахунок коштів, розміщених на рахунках Агентства у національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики „Військові облігації“ у сумі 301 млн 600 тис. гривень», — написав він.

Передісторія

Як писав раніше «Мінфін», Кабінет міністрів 16 вересня погодив придбання Національним агентством з питань управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), ОВДП «військові облігації» на загальну суму 300,3 млн грн.

Обсяг депозитного портфеля Нацагентства з розшуку та менеджменту активів за вересень — жовтень збільшився у 2 рази — до 1,4 млрд у гривневому еквіваленті.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.





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