Арештовані товарні знаки «Альфа-груп» на 2 мільярди передали до АРМА

Арештовані товарні знаки вартістю 2 млрд грн, які належать кіпрській компанії, пов'язаної з російським олігархом, передали АРМА. Про це заявили в Бюро економічної безпеки.

Фото: alfabank.ua

Як уточнила «Економічна правда», під арешт потрапили товарні знаки «Альфа-Груп», співвласником якої є російський олігарх Михайло Фрідман.

В БЕБ повідомили, що товарні знаки передали АРМА за рішенням районного суду м. Києва.

«Службові особи української фінансової установи, використовуючи товарні знаки цієї офшорної компанії, здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті.

Український банк, його материнський банк у Росії та кіпрська компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх", — заявляє БЕБ.