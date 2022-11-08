Арештовані товарні знаки «Альфа-груп» на 2 мільярди передали до АРМА
Арештовані товарні знаки вартістю 2 млрд грн, які належать кіпрській компанії, пов'язаної з російським олігархом, передали АРМА. Про це заявили в Бюро економічної безпеки.
Як уточнила «Економічна правда», під арешт потрапили товарні знаки «Альфа-Груп», співвласником якої є російський олігарх Михайло Фрідман.
В БЕБ повідомили, що товарні знаки передали АРМА за рішенням районного суду м. Києва.
«Службові особи української фінансової установи, використовуючи товарні знаки цієї офшорної компанії, здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті.
Український банк, його материнський банк у Росії та кіпрська компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх", — заявляє БЕБ.
«Слідством встановлено, що торгові знаки раніше належали материнському банку у РФ, а у 2021 році, з метою використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента. Менш ніж за рік використання цих знаків приватний банк в Україні сплатив на адресу кіпрського нерезидента понад 248 млн грн», — додали в БЕБ.