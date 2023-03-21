На початок року АРМА розшукало майна заборонених партій на 20 млн грн

У Мін’юсті пояснили, яке майно партій може відійти до державного бюджету України, інформує ZN.ua.

На початок року АРМА розшукало майна заборонених партій на 20 млн грн
© АРМА сайт

Міністерство юстиції зверталося до Агентства з розшуку та менеджменту активів з проханням допомогти знайти майно партій, заборонених в Україні. Чи є новини від АРМА з цього приводу та куди агентство передасть знайдене майно, розповіла в інтерв’ю ZN.UA заступниця глави Мін’юста Валерія Коломієць, з якою поговорила Тетяна Безрук.

«Станом на початок цього року АРМА розшукало такого майна вже більш як на 20 мільйонів гривень. Загалом майно партій може переходити до державного бюджету: це банківські кошти, те, що передаємо в управління Фонду держмайна, — рухоме та нерухоме майно, права інтелектуальної власності переходять до Національного органу інтелектуальної власності, а земельні ділянки — до органу виконавчої влади, на території якого вона розташована», – зазначила Коломієць.

Вона також розповіла, що паралельно з подачею позовів про заборону відповідних партій до суду Мін’юст наклав арешт на всі виявлені нами ресурси і почав розробляти порядок виявлення активів політичних партій. Коли ж у відомстві перейшли до реалізації вже розробленого порядку, то зрозуміли, що це не зовсім відповідає повноваженням і можливостям виключно Мін’юсту. Зокрема, стало зрозумілим, що є більш компетентні органи, котрі можуть здійснювати розшук на будь-якій стадії.

«Тому після цього було внесено зміни, відповідно до яких ми звертаємося до АРМА, яке збирає всю інформацію», – підсумувала Коломієць.





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