ДБР в цьому році передало до АРМА майна на майже 9 мільярдів

Державне бюро розслідувань в цьому році передало до Нацагентства з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна на майже 9 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

ДБР в цьому році передало до АРМА майна на майже 9 мільярдів
Фото: finbalance.com.ua

Деталі

За результатами роботи ДБР за десять місяців цього року в управління АРМА передано майна на 8,92 млрд грн. Водночас після завершення розслідувань та оцінки майна вартість може значно зрости.

«Власність фігурантів кримінальних проваджень, що розслідує ДБР, у тому числі російських структур, вже приносить прибутки державі. Дохід, отриманий від управління переданим майном, вже перевищив 28 мільйонів 800 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

Серед переданого АРМА:

  • 180 транспортних засобів;
  • 47 одиниць сільськогосподарської техніки;
  • 443 об'єкти нерухомого майна;
  • 11 морських суден;
  • інше майно.

Крім того, під час розслідування ДБР виявило частки у статутних капіталах на майже 820 млн грн, понад 7,85 млн грн готівкових коштів та інші цінності.

Загалом вартість переданого ДБР у 2022 році до АРМА майна майже у 8 раз перевищує вартість майна, переданого за аналогічний період минулого року.





Интересные новости
Ціни на оренду заміських будинків стрімко зростаютьЦіни на оренду заміських будинків стрімко зростають
Баффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнанняБаффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнання
CША негласно просять американські банки співпрацювати з деякими російськими компаніями – BloombergCША негласно просять американські банки співпрацювати з деякими російськими компаніями – Bloomberg
Держава стала одним з найбільших власників АЗС після націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти"Держава стала одним з найбільших власників АЗС після націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти"
Підвищення пенсій у грудні: трьом категоріям пенсіонерів підвищать виплатиПідвищення пенсій у грудні: трьом категоріям пенсіонерів підвищать виплати
Блок рекламы


Похожие новости
Люксембург заморозив 5,5 мільярдів євро російських активівЛюксембург заморозив 5,5 мільярдів євро російських активів
ФАО знизила прогноз світового збору зерна цьогоріч майже на 5 мільйонів тоннФАО знизила прогноз світового збору зерна цьогоріч майже на 5 мільйонів тонн
Через санкції імпорт Росії скоротився майже на чверть – FTЧерез санкції імпорт Росії скоротився майже на чверть – FT
Арештовані товарні знаки «Альфа-груп» на 2 мільярди передали до АРМААрештовані товарні знаки «Альфа-груп» на 2 мільярди передали до АРМА
Майже 90% усіх податків будуть спрямовані на армію та безпеку країни – ШмигальМайже 90% усіх податків будуть спрямовані на армію та безпеку країни – Шмигаль
Конфіскувати на користь України можуть ще одну серію елітного закордонного майна, пов’язаного з депутатами РФ – АРМАКонфіскувати на користь України можуть ще одну серію елітного закордонного майна, пов’язаного з депутатами РФ – АРМА
Суд передав АРМА активи двох російських підприємств на 70 мільйонівСуд передав АРМА активи двох російських підприємств на 70 мільйонів
З початку року на соціальні виплати із держбюджету спрямовано майже 305 мільярдівЗ початку року на соціальні виплати із держбюджету спрямовано майже 305 мільярдів
ДБР передало на фронт майже 3 мільйони пачок конфіскованих сигаретДБР передало на фронт майже 3 мільйони пачок конфіскованих сигарет
Довженко-Центр заявив, що Фонд держмайна готує приватизацію двох корпусівДовженко-Центр заявив, що Фонд держмайна готує приватизацію двох корпусів
Последние новости
Подгружаем последние новости