ДБР в цьому році передало до АРМА майна на майже 9 мільярдів

Державне бюро розслідувань в цьому році передало до Нацагентства з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна на майже 9 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Фото: finbalance.com.ua

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За результатами роботи ДБР за десять місяців цього року в управління АРМА передано майна на 8,92 млрд грн. Водночас після завершення розслідувань та оцінки майна вартість може значно зрости.

«Власність фігурантів кримінальних проваджень, що розслідує ДБР, у тому числі російських структур, вже приносить прибутки державі. Дохід, отриманий від управління переданим майном, вже перевищив 28 мільйонів 800 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

Серед переданого АРМА:

180 транспортних засобів;

47 одиниць сільськогосподарської техніки;

443 об'єкти нерухомого майна;

11 морських суден;

інше майно.

Крім того, під час розслідування ДБР виявило частки у статутних капіталах на майже 820 млн грн, понад 7,85 млн грн готівкових коштів та інші цінності.

Загалом вартість переданого ДБР у 2022 році до АРМА майна майже у 8 раз перевищує вартість майна, переданого за аналогічний період минулого року.