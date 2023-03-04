Посадовці прикарманили мільйон на облаштуванні укриттів: "Ціни значно вищі за ринкові"

поліція, поліція України

Посадовці на Київщині привласнили мільйон гривень на облаштуванні укриттів.

Трьом посадовцям Шевченківської РДА Києва оголосили підозри у привласненні мільйона гривень на облаштуванні укриттів. Про це повідомляє київська прокуратура.

Повідомляється, що управління освіти Шевченківської РДА уклало з підприємцем договір на закупівлю меблів для укриттів у 54 навчальних закладах району вартістю понад 3,7 млн гривень.

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Переможець тендеру запропонував ціни значно вище ринкових, проте управління освіти уклало з ним договір. Таким чином зі столичного бюджету перерахували кошти на суму понад 1 млн гривень.

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Повідомлено про підозру начальнику та двом заступникам управління освіти Шевченківської районної адміністрації за фактом розтрати бюджетних коштів та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК).

Аферисти представлялися чиновниками місцевої влади та просили в підприємців "допомогти".


Юлія Олександренко, politeka.net





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