АРМА продало на аукціонах арештований російський аміак на 910 мільйонів гривень

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало на трьох відкритих аукціонах арештований аміак російських компаній на 912 млн грн. Про це повідомляється на урядовому порталі.

АРМА продало на аукціонах арештований російський аміак на 910 мільйонів гривень
Фото: epravda.com.ua

Що відомо

На останньому аукціоні АРМА реалізувало 10 тонн аміаку. У ході торгів початкова ціна зросла на 26%, або на 77 млн грн.

Це вже третій лот із загального обсягу арештованого аміаку у понад 40 000 тонн. Попередні два лоти заарештованої сировини російського підприємства АРМА реалізувало майже за 540 млн грн.

Зокрема, у ході першого аукціону було реалізовано 7000 тонн майже за 240 млн грн. Другий лот обсягом 10 000 продано за понад 300 млн грн.

Гроші від продажу аміаку розміщено на депозитних рахунках АРМА, з яких після погодження з Кабміном їх буде перераховано на купівлю військових облігацій. Наразі Кабмін погодив купівлю АРМА військових облігацій на 300 млн грн.

Загалом упродовж вересня-жовтня цього року АРМА перерахувало на потреби оборони понад 750 млн грн.





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