Объем теневой экономики в Украине – это половина ВВП

Объем теневой экономики в Украине – это половина ВВП

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что объем теневой экономики в Украине - это половина ВВП. Об этом Д.Гетманцев рассказал в интервью Укринформу.

"Я считаю, что объем теневой экономики - это половина ВВП. Например, в 2020 году ВВП составил 4,5 трлн. Разделите пополам - получите приблизительную сумму теневой экономики. Точно цифру никто не скажет, какие исследования не могут быть достоверными, так как "тень" невозможно посчитать", - сказал Д.Гетманцев.

Он также подчеркнул, что вопрос контрабанды и теневой экономики по своим масштабам является прямой угрозой национальной безопасности.

В то же время председатель комитета отметил, что сейчас приняты все акты, необходимые для первого этапа детенизации. В частности, новая редакция закона о финансовом мониторинге, о фискализациb, о банковском сплитt, об общем транзите по таможен, антиофшорный закон.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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