Цены на частные дома в Киеве и пригороде

Средняя cтоимость квадратного метра частных домов в Киеве, по состоянию на март 2021 года, составляла 29 498 грн. за 1 кв. м, либо $1 061. По сравнению с декабрем 2020 года цены выросли на 3,8%.

Стоимость частных домов в Киеве и пригороде: как изменились цены за год

В пригороде столицы цены дешевле. Средняя стоимость квадратного метра в марте составила 23 511 грн ($846). Например, в Бориспольском районе стоимость одного квадратного метра дома обойдется в 21 431 грн/кв. м; в Вышгородском – 24 001 грн; в Броварском – 17 656 грн; в Васильковском – 17 998 грн; в Киево-Святошинском – 24 025 грн; в Обуховском – 32 668 грн.

Что касается цен на частные дома в Киеве, то за первый квартал 2021 года в Подольском и Днепровском районах столицы цены на недвижимость уменьшились на 0,3% и 0,9% соответственно. В других районах стоимость домов подорожала от 0,7% до 8,4%. В пригороде Киева рост средних цен произошел во всех районах.

Стоимость частных домов в Киеве и пригороде: как изменились цены за год

На сегодняшний день, в Днепровском и Деснянском районах квадратный метр стоит от 22 000 до 22 900 грн. В Дарницком районе - до 22 900 грн. В Святошинском и Оболонском - от 25 000 до 27 000 грн. А дороже всего приобрести частную недвижимость будет в Подольском, Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах. Стоимость квадратного метра здесь стартует от 32 500 грн.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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