Семь банков будут списывать долги украинцев автоматически

Банки начали списывать долги украинцев автоматически по требованию государственных и частных исполнителей. К системе автоматического списания уже подключено 7 банков. Среди них Приватбанк и monobank. Об этом сообщает Опендатабот.

Фото: bankruptcy-ua.com

Что предшествовало такому решению

23 марта 2021 года Минюст выдал приказ, согласно которому со счетов должников деньги будут списываться автоматически.

Ранее исполнители и банки могли принудительно взимать только средства за неуплату алиментов. В других случаях банки блокировали счета, но для взыскания средств нужен был отдельный бумажный запрос. Сейчас вся процедура проходит в несколько кликов в онлайн-режиме.

Списать долги могут у людей, попавших в Единый реестр должников. Сейчас там находится 5,5 млн долгов. Большинство из них это долги перед коммунальными учреждениями, за штрафы ПДД или неуплату алиментов.

Кто из банков будет списывать долги

Таскомбанк

Приватбанк

monobank

Окси банк

Банк Восток

Индустриалбанк

ПроКредит Банк.

Еще 44 учреждения подключены к тестированию, 11 банков находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для начала тестирования. То есть в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будет присоединено 62 украинских банка с 73-х.

Предыстория

Минюст расширил процедуру автоматического ареста счетов должников — такой арест грозит всем должникам, включая неплательщиками алиментов.

Арест счетов может быть наложен за долги по уплате тела кредита или процентов по нему, за долги по уплате алиментов, или неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения.