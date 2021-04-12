Центробанки Украины и Швеции обсудили развитие цифровой валюты и полноценной финтех-экосистемы

8 апреля состоялась онлайн-встреча команды Нацбанка во главе с руководством НБУ и председателя Sveriges Riksbank Стефана Ингвеса и его заместителя Анны Бремен. Основной вопрос повестки дня — опыт Банка Швеции в развитии цифровой валюты. Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Центробанки Украины и Швеции обсудили развитие цифровой валюты и полноценной финтех-экосистемы
Фото: minfin.com.ua

О чем говорили

«Состоялась важная встреча команды НБУ, на которой мы обсудили текущее состояние банковского сектора Украины, его реакции на вызовы пандемии covid-19, монетарную политику, снижение уровня NPL в государственных банках и сотрудничество с МВФ», — написал Шевченко.

«Riksbank ценный значительным исследовательским потенциалом и опытом, это важный партнер, у которого есть чему учиться» — Шевченко

«Мы присоединились к Глобальной сети финансовых инноваций (Global financial innovation network) и строим в Украине полноценную финтех-экосистему с инновационными финансовыми сервисами и доступными цифровыми услугами, в частности активно работаем над развитием цифровой валюты. Поэтому интерес нашей команды вызвала программа On the possibility of a cash-like CBDC, подготовленная экспертами именно Riksbank», — подчеркнул Шевченко.

И добавил, что специалисты Нацбанка заинтересованы изучать опыт шведских коллег по:

  • развитию цифровой валюты, мгновенных платежей с возможностью использования карточной платежной инфраструктуры;
  • стратегического планирования и управления процессами, изучению правовых условий для реализации НБУ права на удовлетворение требований по кредитам рефинансирования при выводе неплатежеспособных банков с рынка;
  • методологии для анализа небанковского финансового сектора, определению индикаторов наступления финансового кризиса и т. п.

По словам главы НБУ, полученная техническая помощь по вопросам коммуникации, финансовой стабильности, рисков, информационной безопасности, платежных систем, монетарной политики уже существенно помогла созданию в Нацбанке новых практик.

Контекст

Как подчеркнул Кирилл Шевченко, «Швеция не только имеет флаг в братских для Украины сине-желтых цветах, но и один из самых дружелюбных к нам центробанков — Sveriges Riksbank». Это самый старый банковский регулятор, которому более 350 лет и который входит в тройку старейших банков мира.

«Мы высоко ценим участие Sveriges Riksbank в ежегодных конференциях НБУ и помощь в развитии нашей исследовательской функции. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет продуктивным и станет развиваться в интересах наших институций», — отметил Шевченко.

НБУ работает над цифровой гривной

Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — е-гривну.

В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простір».

В обращение был выпущен ограниченный объем электронной гривны — чуть более 5000 грн. Вся эмиссия е-гривны вошла в обращение наличных вне банков.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Bank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн доллBank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн долл
Мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 годаМировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 года
Сильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогуСильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогу
В Украине продадут государственные хлебокомбинатыВ Украине продадут государственные хлебокомбинаты
Катарская Nebras Power стала владельцем контрольного пакета акций в 6 СЭС УкраиныКатарская Nebras Power стала владельцем контрольного пакета акций в 6 СЭС Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на однокомнатные квартиры в крупных городах УкраиныЦены на однокомнатные квартиры в крупных городах Украины
Транзит роSSийского газа создает для Украины подушку безопасности в военном плане, - КоболевТранзит роSSийского газа создает для Украины подушку безопасности в военном плане, - Коболев
В марте международные резервы Украины сократились на 1,5 млрд доллВ марте международные резервы Украины сократились на 1,5 млрд долл
Катарская Nebras Power стала владельцем контрольного пакета акций в 6 СЭС УкраиныКатарская Nebras Power стала владельцем контрольного пакета акций в 6 СЭС Украины
Цена криптовалюты Binance Coin взлетела до нового максимумаЦена криптовалюты Binance Coin взлетела до нового максимума
Центральный банк Японии запустил тестирование «цифровой иены»Центральный банк Японии запустил тестирование «цифровой иены»
В марте украинцы увеличили продажу наличной валютыВ марте украинцы увеличили продажу наличной валюты
Госгеонедр считает недра драйвером развития экономики УкраиныГосгеонедр считает недра драйвером развития экономики Украины
Центробанк Китая разрешил тестировать цифровой юань для трансграничных платежейЦентробанк Китая разрешил тестировать цифровой юань для трансграничных платежей
Румыния начала получать роSSийский газ через "Турецкий поток" в обход УкраиныРумыния начала получать роSSийский газ через "Турецкий поток" в обход Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости