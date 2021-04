Центробанки Украины и Швеции обсудили развитие цифровой валюты и полноценной финтех-экосистемы

8 апреля состоялась онлайн-встреча команды Нацбанка во главе с руководством НБУ и председателя Sveriges Riksbank Стефана Ингвеса и его заместителя Анны Бремен. Основной вопрос повестки дня — опыт Банка Швеции в развитии цифровой валюты. Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Фото: minfin.com.ua

О чем говорили

«Состоялась важная встреча команды НБУ, на которой мы обсудили текущее состояние банковского сектора Украины, его реакции на вызовы пандемии covid-19, монетарную политику, снижение уровня NPL в государственных банках и сотрудничество с МВФ », — написал Шевченко.

«Riksbank ценный значительным исследовательским потенциалом и опытом, это важный партнер, у которого есть чему учиться» — Шевченко

«Мы присоединились к Глобальной сети финансовых инноваций (Global financial innovation network) и строим в Украине полноценную финтех-экосистему с инновационными финансовыми сервисами и доступными цифровыми услугами, в частности активно работаем над развитием цифровой валюты. Поэтому интерес нашей команды вызвала программа On the possibility of a cash-like CBDC, подготовленная экспертами именно Riksbank», — подчеркнул Шевченко.

И добавил, что специалисты Нацбанка заинтересованы изучать опыт шведских коллег по:

развитию цифровой валюты, мгновенных платежей с возможностью использования карточной платежной инфраструктуры;

стратегического планирования и управления процессами, изучению правовых условий для реализации НБУ права на удовлетворение требований по кредитам рефинансирования при выводе неплатежеспособных банков с рынка;

методологии для анализа небанковского финансового сектора, определению индикаторов наступления финансового кризиса и т. п.

По словам главы НБУ, полученная техническая помощь по вопросам коммуникации, финансовой стабильности, рисков, информационной безопасности, платежных систем, монетарной политики уже существенно помогла созданию в Нацбанке новых практик.

Контекст

Как подчеркнул Кирилл Шевченко, «Швеция не только имеет флаг в братских для Украины сине-желтых цветах, но и один из самых дружелюбных к нам центробанков — Sveriges Riksbank». Это самый старый банковский регулятор, которому более 350 лет и который входит в тройку старейших банков мира.

«Мы высоко ценим участие Sveriges Riksbank в ежегодных конференциях НБУ и помощь в развитии нашей исследовательской функции. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет продуктивным и станет развиваться в интересах наших институций», — отметил Шевченко.

НБУ работает над цифровой гривной

Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — е-гривну.

В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простір».

В обращение был выпущен ограниченный объем электронной гривны — чуть более 5000 грн. Вся эмиссия е-гривны вошла в обращение наличных вне банков.