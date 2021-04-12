Гренландия может отказаться от разработки крупнейшего месторождения редкоземельных металлов

Результат недавних выборов в Гренландии может серьезно затруднить реализацию амбициозного проекта по разработке месторождения Kvanefjeld на юге острова, которое считается крупнейшим источником редкоземельных металлов за пределами Китая.



Большинство на выборах завоевала левая партия Inuit Ataqatigiit, выступающая против разработки месторождения. Причем правительственную коалицию она, скорее всего, составит с другими противниками этого проекта.



Зарегистрированная в Австралии компания Greenland Minerals уже потратила более 100 млн долл. на подготовку проекта, общий объем инвестиций в который оценивался в 505 млн долл. Прежнее правительство Гренландии дало ей предварительное разрешение на разработку месторождения, которое теперь, очевидно, будет отозвано. Торговля акциями компании на бирже ASX приостановлена.



По данным геологоразведки, месторождение Kvanefjeld содержит более 1 млрд. т руды, которой хватило бы на 37 лет работы. Производственная мощность предприятия оценивалась в 32 тыс. т смешанных оксидов редкоземельных элементов в год, что составляло бы около 13% от текущих мировых объемов добычи, составивших в 2020 г. около 243 тыс. т,, по данным китайской компании Antaike. При этом руда залегает практически на поверхности, а для получения концентрата можно использовать достаточно дешевую технологию. В качестве побочных продуктов рудник также давал бы цинк и уран.



Основная проблема заключается в том, что месторождение находится на густо населенной, по местным меркам, территории. И жители не без оснований опасаются, что добыча редкоземельных металлов и производство концентрата приведут к опасному загрязнению окружающей среды.



