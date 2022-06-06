Украина может отказаться от импорта газа: чем его заменить

Украина имеет возможность полностью отказаться от импортного газа, начав самостоятельно производить биометан.

Об этом заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на Facebook-странице, информирует Апостроф .

"У Украины есть реальная возможность за счет развития собственной добычи газа и производства биогаза полностью отказаться от импорта газа", - написал он.

Макогон привел пример с Данией, которая на 1/4 заменила газ биометаном - биогазом, доведенным до качества метана. В последние полгода наблюдается стабильный рост, а уже к 2030-2035 годам Дания рассчитывает иметь полностью экологическую газовую систему.

"Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза – до 8 млрд м3 биогаза в год. Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет. Но 0,5 млрд м3 биогаза через 2 года вполне реально", – резюмировал гендиректор компании.