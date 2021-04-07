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2021-04-07
В Запорожье хотят построить мощный алюминиевый завод
Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в интервью изданию "Гордон" рассказал о планах возродить высокотехнологическое производство с добавочной стоимостью.
По его словам, в рамках приватизации государство создает корпоративное управление, инвестиционные проекты.
"У нас есть законченное технико-экономическое обоснование и бизнес-план на строительство нового алюминиевого завода вместо ЗАлК (ПАО "Запорожский алюминиевый комбинат") в Запорожье на сумму 600 млн долл. Это полностью экологический завод, который должен появиться на месте уничтоженного Дерипаской ЗАлК", - сказал глава Фонда госимущества.