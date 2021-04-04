Квартиры в Киеве: сколько покупатели отдали в марте за новое жилье

Риэлторы пока не отмечают высокого спрос на квартиры в Киеве . Однако другая тенденция на рынке жилья наметилась: интерес к дорогому жилью в новостройках уже намного превышает спрос на бюджетные квартиры. Об этом рассказала гендиректор агентства недвижимости "Благовест" Елена Биберова.

По словам руководительницы, спрос на квартиры – подавляющий. Дома просят подобрать лишь 10 процентов покупателей. Остальные покупатели ищут именно квартиру в Киеве . В общем, за март в столице было совершено сделок покупки-продажи жилья на 32,087 миллиона долларов. Причем самая дорогая изо всех купленных квартир оказалась по цене в один миллион долларов.

"Спрос на покупку объектов нежилого фонда пока не очень активный… Наблюдается постепенный рост цен в пределах 5%",- говорит Елена Биберова.

На долю недорогих квартир стоимостью до 50 тысяч долларов пришлось лишь 15% сделок. В этом сегменте активнее всего покупали 1-2-комнатные квартиры в Днепровском, Голосеевском и Дарницком районах.

Самой дешевой покупкой месяца оказалась однокомнатная квартира на 22 квадратных метра в Соломенском районе, на улице Шепелева. Ее продали за 23 тысячи долларов.

А вот однокомнатное жилище площадью в 37 квадратных метров, расположенное в Голосеевском районе на улице Максимовича, хозяевам удалось продать за 50 тысяч.

В среднем ценовом сегменте, где стоимость квартир в Киеве составляет от 50 до 100 тысяч долларов, было заключено 42% всех договоров. Здесь преобладала покупка 2-3-комнатных квартир в Соломенском и Дарницком районах.

Причем в Голосеевском районе на проспекте Науки хозяевам удалось выручить 52 тысячи долларов даже за однокомнатную квартиру площадью в 25 квадратных метров. При этом трехкомнатная квартира площадью в 72 квадратных метра на улице Антоновича стоила 100 тысяч.

Почти 40% сделок (39%) заключены в ценовом диапазоне от 100 до 250 тысяч долларов. Столько просили в основном за квартиры в новостройках, расположенных в Голосеевском и Печерском районах. В этом сегменте за однокомнатное жилище площадью в 52 квадратных метра на улице Героев Сталинграда в Оболонском районе взяли 101 тысячу долларов.

За 175 тысяч долларов продали 2-комнатную 55-метровую квартиру в Киеве на улице Коновальца в Печерском районе. На Институтской в этом же районе трехкомнатное жилище на 83 квадратных метра продали за 237 тысяч.

Менее всего сделок пришлось на ценовую категорию свыше 250 тысяч. Здесь совершено всего 5% от мартовских сделок. Самой дорогой покупкой месяца стала квартира площадью в 203 квадратных метра на Институтской. За нее отдали 1 миллион долларов.