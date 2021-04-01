Убытки от блокирования Суэцкого канала могут достичь 1 млрд долларов, - администрация канала

Убытки от недельного блокирования Суэцкого канала контейнеровозом "Ever Given" могут достичь 1 млрд долларов.

Об этом глава управления Суэцкого канала адмирал Усама Раби заявил в среду в интервью египетскому телевидению, передает Reuters.

"Будет подсчитан размер потерь и убытков, а также количество задействованных земснарядов. Сумма, даст Бог, достигнет миллиарда долларов и немного больше, это правильно для страны", - сказал Усама Раби.

Напомним, что транзит Суэцким каналом около недели был перекрыт мощным 400-метровым контейнеровозом Ever Given, который шел из китайского города Шэньчжэнь в Роттердам. 23 марта во время прохождения по Суэцкому каналу судно потеряло управление и село на мель в условиях плохой видимости из-за песчаной бури.

Контейнеровоз удалось сдвинуть с мели только утром 29 марта. Вечером того же дня движение по каналу было восстановлено.

Через Суэцкий канал проходит около 10% всей морской торговли. Альтернативный маршрут - вокруг Африки, через мыс Доброй Надежды. Он где-то на две недели дольше и поэтому гораздо дороже.