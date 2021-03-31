Крупнейшая биржа арабского мира начала готовиться к IPO

Сроки проведения IPO Tadawul будут объявлены в этом году, говорил Reuters генеральный директор биржи Халид аль-Хусан в январе.

Он отмечал, что 2020 год стал хорошим испытанием для саудовского рынка. Несмотря на коронавирус, объем ликвидности здесь вырос втрое, количество квалифицированных иностранных инвесторов увеличилось на 26%, а среди местных инвесторов на фондовый рынок вышло больше 100.