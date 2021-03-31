Крупнейшая биржа арабского мира начала готовиться к IPO
Саудовская биржа Tadawul начала сообщать банкам, что они могут предложить свои услуги в рамках ее предстоящего IPO.
Саудовская биржа Tadawul начала сообщать банкам, что они могут предложить свои услуги в рамках ее предстоящего IPO. Об этом
Детали
Запросы на предоставление предложений были посланы ряду международных и локальных банков, чтобы определить их роли в предстоящем размещении, отметили собеседники агентства. Tadawul на момент публикации комментарий Reuters не предоставила.
Что известно о бирже Tadawul
Tadawul — крупнейшая фондовая биржа арабского мира с капитализацией $2,5 трлн, указывает Reuters. В 2016 году она наняла HSBC для управления своим IPO, которое было запланировано на 2018-й. В итоге размещение было отложено из-за рекордного IPO нефтяной компании Saudi Aramco, проведенного в конце 2019-го.
Сроки проведения IPO Tadawul будут объявлены в этом году, говорил Reuters генеральный директор биржи Халид аль-Хусан в январе.
Он отмечал, что 2020 год стал хорошим испытанием для саудовского рынка. Несмотря на коронавирус, объем ликвидности здесь вырос втрое, количество квалифицированных иностранных инвесторов увеличилось на 26%, а среди местных инвесторов на фондовый рынок вышло больше 100.