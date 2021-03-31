Крупнейшая биржа арабского мира начала готовиться к IPO

Саудовская биржа Tadawul начала сообщать банкам, что они могут предложить свои услуги в рамках ее предстоящего IPO.

Крупнейшая биржа арабского мира начала готовиться к IPO
Фото: washingtontimes.com

Саудовская биржа Tadawul начала сообщать банкам, что они могут предложить свои услуги в рамках ее предстоящего IPO. Об этом заявили три источника Reuters.

Детали

Запросы на предоставление предложений были посланы ряду международных и локальных банков, чтобы определить их роли в предстоящем размещении, отметили собеседники агентства. Tadawul на момент публикации комментарий Reuters не предоставила.

Что известно о бирже Tadawul

Tadawul — крупнейшая фондовая биржа арабского мира с капитализацией $2,5 трлн, указывает Reuters. В 2016 году она наняла HSBC для управления своим IPO, которое было запланировано на 2018-й. В итоге размещение было отложено из-за рекордного IPO нефтяной компании Saudi Aramco, проведенного в конце 2019-го.

Сроки проведения IPO Tadawul будут объявлены в этом году, говорил Reuters генеральный директор биржи Халид аль-Хусан в январе.

Он отмечал, что 2020 год стал хорошим испытанием для саудовского рынка. Несмотря на коронавирус, объем ликвидности здесь вырос втрое, количество квалифицированных иностранных инвесторов увеличилось на 26%, а среди местных инвесторов на фондовый рынок вышло больше 100.

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