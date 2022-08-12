Ціни на квартири в Україні обрушаться: ринок житла завмирає

В Україні ринок житла приходить у занепад. Інвестори, що вклали гроші в житло, продаватимуть його з великими знижками. Ціни на квартири впадуть, щонайменше, на 20%.

Таки прогноз щодо ринку житла дає аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.

На думку Орищака, зараз інвестиції в житло в Україні стали вкрай невигідними. Інвестори, які вкладали свої кошти в нове житло заради прибутку, опинились у програші. В Україні багато людей втратили роботу. Причому йдеться не лише про найманих працівників, але й про підприємців, які втратили свій бізнес. Отже тепер багатьом із них доведеться збувати майно, в яке вони до війни інвестувати свої кошти. У тому числі й спродувати нерухомість, в яку вони інвестували.

"Грошей у населення ставатиме менше, робочих місць також стає дедалі менше, запаси проїдаються, тож за необхідності наявності грошей на лікування або для переїзду до іншої країни – люди будуть продавати свої квартири та будинки. Кредитна активність банків скоротиться, а отже єдиний спосіб отримати великі суми грошей полягатиме у продажу квадратних метрів", - каже Орищак.

Звісно, ті, у кого вистачає заощаджень, продавати квартир не будуть. Вони можуть зачекати до закінчення війни, поки ринок житла відродиться і знову піде вгору. А от інші інвестори, яким вкрай потрібні гроші, будуть змушені іти назустріч покупцям і знижувати ціни. Щоправда, це буде, ймовірно, обставлено не як тотальне зниження цін на квартири, а просто як дисконтні знижки для окремих покупців.

Отже тепер на ринку житла диктуватиме свої умови саме покупець. А вартість житла для нього великою мірою залежатиме від його уміння торгуватися.

"Можна сказати, що настає час покупця. Ті, хто має грошові накопичення, зможуть дозволити собі купити бажану квартиру зі значним дисконтом хоч у 20%. Причина лише в тому, що в стані потреби люди будуть готові торгуватись", - прогнозує аналітик.

Нагадаємо, українцям радять замість квартир купувати дачі. Це значно дешевше, а за рівнем комфорту нерідко дача нічим не поступається міській квартирі.