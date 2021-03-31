Азовский судоремонтный завод снова станет государственным

Азовский судоремонтный завод (ООО "СРЗ"), расположенный в Мариуполе, возвращают в государственную собственность. Как передает Укринформ, единственный судоремонтный завод на украинской части Азовского моря простаивает почти два месяца и сейчас на грани закрытия, сообщает "Дом".



Проблемы на предприятии начались несколько лет назад, но в феврале этого года ситуация осложнилась. Работники, которые не получали зарплату, выходили на акции протеста на улицы Мариуполя, перекрывали дороги. Был начат процесс банкротства предприятия, которое более 15 лет находилось в руках частных лиц. С 2010 года им руководит ООО "Управляющая компания "Мариупольская инвестиционная группа".



С 1 февраля в цехах и доках завода прекратили ремонт судов и машиностроительного оборудования, люди пошли на две трети зарплаты.



Начальник транспортного цеха Николай Егоров работает на предприятии более 40 лет. По его словам, такая ситуация здесь впервые, завод почти парализован.



"Работа в цехах остановлена, причалы пусты, работники сидят дома", - отметил он.



1 февраля капитан Мариупольского морского порта своим распоряжением запретил швартовать суда к причалам завода. Решение принято в связи с истечением срока действия разрешений регистра судоходства Украины.



К процессу подключилась Служба безопасности Украины, в процессе проверки выявили нарушения.



"Наши работники в Мариуполе выявили, что с декабря 2019 года на СРЗ осуществляют ремонт военных кораблей, вспомогательного флота государственных предприятий, а также торговых кораблей, которые ходят под иностранными флагами. Осуществляют ремонт без разрешительных документов регистра судоходства Украины. Кроме того, обнаружено, что гидротехнические сооружения (иначе говоря, причалы этого завода) находятся в неудовлетворительном состоянии", - прокомментировала пресс-секретарь Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа.



На СРЗ считают, что оснований для запрета приема кораблей нет. Планировали обращаться в суд. Судоремонтники ссылаются на статью закона Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции". В этом случае продлевать действие разрешительного документа, выданного в зоне операции Объединенных сил, не требуется.



Из-за запрета на швартовку предприятие полностью остановилось. Пакет заказов на 80 млн грн корабелы выполнить не могут.



"Вот с 1 февраля четыре судна, следовавшие в акваторию СРЗ, были вынуждены изменить базу выгрузки. Судно, которое шло к нам на ремонт, к сожалению, вынуждено было срочно менять свои планы из-за форс-мажорного решения", - отметил гендиректор Азовского судоремонтного завода Олег Турский.



Вследствие простоя на предприятии образовался огромный долг за электроэнергию - более 2,5 млн грн. От оператора "Донецкие электрические сети" в конце февраля поступало сообщение об отключении от электроснабжения. На СРЗ утверждают: это может обернуться техногенной и экологической катастрофой. "Если утонет док, то это разлив нефтепродуктов в Азовское море. Если будет обесточена канализационно-насосная станция - это фекалии, которые также будут все в Азовском море. Поэтому мы хотим, чтобы все органы обратили внимание на ситуацию", - отметил исполнительный директор ООО "Управляющая компания "Мариупольская инвестиционная группа" Олег Иванюшенко.



На СРЗ занято более 500 специалистов, в том числе узкопрофильных профессий, благодаря которым завод единственный на Азовском побережье может выполнять сложные ремонты.



Чтобы отстоять свои рабочие места, работники завода выходили на акции протеста, перекрывали улицы. Направлено обращение Президенту Украины, в профильные министерства и ведомства с просьбой принять безотлагательные меры по разблокированию деятельности предприятия, чтобы не допустить техногенной экологической катастрофы в Азовском море и увольнения работников.



Сейчас Фонд государственного имущества Украины осуществляет процесс возвращения целостного имущественного комплекса Азовского судоремонтного завода с ООО на баланс одноименного государственного предприятия. Конкретные сроки в фонде пока не называют, потому что процесс возвращения имущественных комплексов плохо урегулирован на законодательном уровне.



