Рада сделала первый шаг. Депутаты поддержали пакет законопроектов о налоговой амнистии
30 марта Верховная Рада приняла за основу пакет законопроектив по добровольного декларирования Украинская имущества и уплаты единовременного сбора с 1 июля 2021 до 1 июля 2022.
30 марта Верховная Рада приняла за основу пакет законопроектов относительно добровольного декларирования украинцами имущества и уплаты единовременного сбора с 1 июля 2021 по 1 июля 2022 года.
Что одобрили депутаты
Законопроект №?5153 — изменения в Налоговый кодекс. «За» 245 народных депутатов.
№?5154 — изменения в Бюджетный кодекс поддержало 249 депутатов.
№?5155 — изменения в валютное законодательство поддержало 249 депутатов.
№?5156 — изменения в Уголовный и другие кодексы для стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. За 252 депутата.
Кто может воспользоваться налоговой амнистией
Субъектами декларирования могут быть:
- физические лица — резиденты, в том числе самозанятые лица,
- физические лица, не являющиеся резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения объектов декларирования или на момент начисления (получения) доходов.
Каким будет порядок декларирования
Декларирование предусмотрено в рамках добровольной подачи в орган ГНС одноразовой (специальной) добровольной декларации,
В какие сроки возможно декларировать и за какие налоговые периоды
Для декларирования в рамках налоговой амнистии законопроектами установлен срок с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 (до 1 июля 2023 согласно законопроекту 5153?3).
Декларированию подлежат активы, полученные в течение любого из налоговых периодов, имевших место до 1 января 2021 года.
Какие активы не требуют декларирования
Согласно законопроектам не требуют декларирования и считается, что налоги в полной мере были уплачены физическими лицами из следующих активов:
- активы, стоимостью до 400 тыс. грн (по законопроекту №?5153?2 — до 1 млн грн), кроме тех, о которых говорится ниже,
- недвижимость или имущественные права на нее (квартира площадью до 120 кв. м.; жилой дом площадью до 240 кв. м. или незавершенное строительство, при условии права собственности на земельный участок на момент окончания срока декларирования);
- нежилая недвижимость (в том числе незавершенная) некоммерческого назначения до 60 кв. м .;
- земельные участки в пределах нормативов бесплатной приватизации;
- одно транспортное средство, которое есть в реестре ТС (по некоторым исключениям).
Напомним
В феврале президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии.