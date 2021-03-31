Рада сделала первый шаг. Депутаты поддержали пакет законопроектов о налоговой амнистии

30 марта Верховная Рада приняла за основу пакет законопроектив по добровольного декларирования Украинская имущества и уплаты единовременного сбора с 1 июля 2021 до 1 июля 2022.

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30 марта Верховная Рада приняла за основу пакет законопроектов относительно добровольного декларирования украинцами имущества и уплаты единовременного сбора с 1 июля 2021 по 1 июля 2022 года.

Законопроект №?5153 — изменения в Налоговый кодекс. «За» 245 народных депутатов.

№?5154 — изменения в Бюджетный кодекс поддержало 249 депутатов.

№?5155 — изменения в валютное законодательство поддержало 249 депутатов.

№?5156 — изменения в Уголовный и другие кодексы для стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. За 252 депутата.

Кто может воспользоваться налоговой амнистией

Субъектами декларирования могут быть:

физические лица — резиденты, в том числе самозанятые лица,

физические лица, не являющиеся резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения объектов декларирования или на момент начисления (получения) доходов.

Каким будет порядок декларирования

Декларирование предусмотрено в рамках добровольной подачи в орган ГНС одноразовой (специальной) добровольной декларации, в т. ч. в электронной форме, в порядке и по форме, которая будет утверждена Министерством финансов Украины.

В какие сроки возможно декларировать и за какие налоговые периоды

Для декларирования в рамках налоговой амнистии законопроектами установлен срок с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 (до 1 июля 2023 согласно законопроекту 5153?3).

Декларированию подлежат активы, полученные в течение любого из налоговых периодов, имевших место до 1 января 2021 года.

Какие активы не требуют декларирования

Согласно законопроектам не требуют декларирования и считается, что налоги в полной мере были уплачены физическими лицами из следующих активов:

активы, стоимостью до 400 тыс. грн (по законопроекту №?5153?2 — до 1 млн грн), кроме тех, о которых говорится ниже,

недвижимость или имущественные права на нее (квартира площадью до 120 кв. м.; жилой дом площадью до 240 кв. м. или незавершенное строительство, при условии права собственности на земельный участок на момент окончания срока декларирования);

нежилая недвижимость (в том числе незавершенная) некоммерческого назначения до 60 кв. м .;

земельные участки в пределах нормативов бесплатной приватизации;

одно транспортное средство, которое есть в реестре ТС (по некоторым исключениям).

Напомним

В феврале президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии.