"Ощадбанк" обжалует решение апелляционного суда Франции по активам в Крыма

Государственный “Ощадбанк” немедленно обжалует решение Апелляционного суда Парижа, который отменил решение инвестиционного арбитража по делу о возмещении украинскому банку $1,3 млрд убытков от оккупации Россией Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

"Ощадбанк считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах. Банк планирует немедленно обжаловать это решение", - говорится в сообщении.

В финучреждении отмечают, что при вынесении решения парижский апелляционный суд не учел особенности защиты прав инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, которую предлагает арбитраж. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и полномочий апелляционного суда.

"Ощадбанк остается неизменным в своей позиции по отстаиванию законных прав и интересов и готовится к обжалованию решения парижского апелляционного суда перед Верховным Судом. Мы уверены, что в следующей инстанции решение апелляционного суда будет отменено и решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 года по возмещению РоSSийской Федерацией убытков, вызванных аннексией Крыма, в пользу Ощадбанка останется в силе, как это было сделано в других инвестиционных делам с участием РоSSийской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Апелляционный суд Парижа отменил решение инвестиционного арбитража по делу "Ощадбанк против РоSSии", который в ноябре 2018 года обязал РоSSию компенсировать Ощадбанку $1,3 млрд убытков, нанесенных оккупацией Крыма.

Напомним, Ощадбанк был первой госкомпанией и первым украинским банком, который выиграл дело против РФ относительно убытков, полученных в результате аннексии Крыма. 26 ноября 2018 года госбанк отсудил у РоSSии $1,3 млрд за крымские активы в Арбитражном трибунале в Париже.