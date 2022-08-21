Росія отримає доступ до родовищ нафти в Судані

Кремль намагається посилити вплив в Африці після запровадження міжнародних санкцій, що неабияк вдарили по російській економіці, інформує ZN.ua.

Росія отримає доступ до родовищ нафти в Судані
Підсанкційний Кремль намагається посилити вплив в Африці
© depositphotos / ssuaphoto

Судан запропонував більше нафтових блоків російському нафтовидобувному підприємству «Зарубежнефть». Очолюваний військовими уряд у Хартумі розширив двосторонні відносини з Росією, яка намагається обійти міжнародні санкції після вторгнення в Україну та посилити політичні та економічні впливи в Африці. Про це з посиланням на заяву суданського чиновника наприкінці п’ятничного міністерського візиту до Москви пише Sudan Tribune.

«Ми обговорювали пропозицію «Зарубежнефти»… Раніше ми надавали кілька блоків для розробки, а тепер ми додали ще більше в регіонах з газовим і нафтовим потенціалом. Думаю, до жовтня ми передамо необхідну інформацію, щоб вони могли почати розглядати ці райони», — сказав наприкінці зустрічі генеральний директор Управління видобутку нафти аль-Тахір Абул-Хасан.


Оксана Коваль, ZN.ua





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