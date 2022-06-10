Учетная ставка — 25%: как решение НБУ повлияет на рынок недвижимости

Увеличение учетной ставки НБУ до 25% фактически делает невозможным развитие любых, даже гипотетических, программ по кредитованию не только застройщиков, но и для потенциальных покупателей жилья. Об этом сообщил соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

Фото: bankruptcy-ua.com

По его словам, во второй половине 2022 года платежеспособный спрос вряд ли существенно вырастет. В то же время, по мнению эксперта, в условиях отсутствия кредитования, это может негативно сказаться на планах застройщиков, которые в условиях дефицита средств будут вынуждены приостановить возведение львиной доли своих объектов, концентрируя максимальные усилия на завершении полуготовых объектов.

Кризис недостроев

«Отсутствие доступных целевых кредитов под минимальные проценты именно на строительство может повлечь за собой большой кризис недостроев, ведь в зоне риска банкротства могут оказаться не только небольшие и средние компании, которые строили преимущественно за привлеченные с продаж средства, но и крупные застройщики, у которых на стадии возведения находится несколько крупных проектов», — отметил эксперт.

Дефицит готового жилья

Остановка многих строек, большое количество уничтоженных домов, миграционные процессы, рост стоимости строительных материалов и дефицит рабочей силы, по словам Семенцова, — одни из самых главных факторов, которые приведут к сокращению объемов строительства. И по его прогнозу, уже в 2023 году Украина столкнется с существенным дефицитом готового жилья.

Схема компенсации пострадавшим

Эксперт также выразил мнение, о важности разработки прозрачной схемы компенсации пострадавшим за разрушенное и поврежденное жилье в результате войны.

Семенцов считает, что одним из вариантов может стать внедрение ценных бумаг (имущественных сертификатов) на сумму оценки потерь, которые пострадавший сможет беспрепятственно конвертировать у девелопера на квадратные метры. В то же время, государство должно гарантировать погашение таких ценных бумаг по их номиналу.

«Такой механизм может учесть интересы и права пострадавших от войны граждан, будет способствовать здоровой конкуренции между девелоперами, что, в свою очередь, будет стимулировать первичный рынок, ведь у девелоперов появятся «живые» деньги. Кроме того, такие «имущественные сертификаты» могут стать «весомым предохранителем коррупции, что обычно сопровождает любые централизованные планы по застройке, к тому же «имущественные сертификаты» сделают невозможным риски появления новой волны застройки невысокого качества, по примеру массового строительства «хрущевок», — подчеркнул специалист.

Что будет с ценами на жилье

Семенцов отметил, что сейчас фактически невозможно составить объективную цену м2 и доход девелоперов. А ведь цены на стройматериалы, по данным девелоперов, с марта по май выросли в среднем на 15?20% и не исключено, что в последующие месяцы они могут увеличиться еще как минимум на 10%.

Он отметил, что рост стоимости строительных материалов на 15?20% теоретически прибавляет к стоимости м2, в зависимости от объемов и сложности строительства, в среднем от 5% до 10%.

Специалист считает, что последствия войны фактически заставят девелоперов постепенно отказаться от продажи квартир на этапе строительства, все усилия направить на привлечение достаточного финансирования, на соблюдение сроков строительства, на воплощение новых форм инвестирования, которыми могут стать Фонды инвестирования в недвижимость (ФИНы).