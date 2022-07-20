ЄС планує скоротити використання газу на 15% через проблеми з поставками з РФ — Bloomberg

Зменшення поставок газу з Росії торкнулося багатьох країн блоку, інформує ZN.ua.

ЄС розглядає добровільне скорочення споживання газу країнами-членами на 15%, починаючи з наступного місяця, через побоювання, що Росія може зупинити поставки. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що така мета буде включена в постанову, що супроводжує план скорочення попиту, який збирається оприлюднити Європейська комісія, щоб впоратися з потенційним повним відключенням поставок з боку Москви.

Згідно зі своїм планом «Економте газ для безпечної зими» Європейська комісія планує рекомендувати кроки, які включають зменшення послуг опалення та кондиціонування, а також ринкові заходи. За оцінкою Єврокомісії, у разі суворої зими під загрозою може опинитися 1,5% валового внутрішнього продукту регіону.

Європейська комісія працює, виходячи з припущення, що Росія не відновить повні поставки через трубопровід Nord Stream 1, який був закритий на ремонт на початку цього місяця, заявив у єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

Зменшення поставок газу з РФ торкнулося 12 держав-членів ЄС. Загальні поставки з Росії в червні становили менше 30% від середнього показника 2016-2021 років.

За словами дипломатів, запланована постанова надасть Єврокомісії право оголошувати загальносоюзну тривогу, якщо існує суттєвий ризик серйозного дефіциту пропозиції або стрибка попиту.

Постанова потребуватиме схвалення держав-членів, яке Єврокомісія може запросити вже наступного тижня під час екстреної зустрічі міністрів енергетики. Велика група країн виступає проти обов’язкових скорочень використання газу, стверджуючи, що національні уряди вже мають плани на випадок надзвичайних ситуацій і скоротять попит незалежно від того, чи вимагає цього ЄС.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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