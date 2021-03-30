УКФ объявил второй конкурс на должность исполнительного директора

Документы принимаются до 16 апреля 2021 года.

Наблюдательный совет Украинского культурного фонда объявил конкурс на должность исполнительного директора.

Об этом сообщает "Детектор Медиа" со ссылкой на пресс-службу УКФ.

Срок приема документов - с 29 марта по 16 апреля 2021 года.

К участию в конкурсе не допускаются лица, которые:

признаны в установленном порядке недееспособными или их дееспособность ограничена;

имеют судимость за совершение преступления, если таковая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке, или на которых в течение последнего года налагалось административное взыскание за совершение коррупционного правонарушения;

являются близкими лицами или членом семьи руководителей органа управления.

Ознакомиться с полным перечнем документов и требований можно по ссылке.

Информацию о дальнейшем ходе открытого конкурса обнародуют на официальном сайте фонда. Произойдут ли изменения в процедуре голосования, пока не сообщается.

Напомним, 24 марта Наблюдательный совет УКФ не смог проголосовать за нового исполнительного директора институции во время первого конкурса. Ни один претендент на должность не набрал большинства голосов: за Станислава Которобая - 1 голос, за Анастасию Рагимову - 4 голоса, за Юлию Савостину - 1 голос, за Олега Соснова - 2 голоса и против всех - 1 голос.

Изначально на конкурс подалось 13 кандидатов, трое не прошли первый тур, еще двое - Виктория Шторм и Юлия Федив, являющаяся исполняющей обязанности исполнительного директора, – отозвали свои документы перед вторым туром.