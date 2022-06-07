Нацбанк объявил о новых требованиях: что изменилось и кого из украинцев это коснется

Национальный банк Украины увеличивает предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям с 90 до 120 календарных дней.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении Нацбанка.

Отмечается, что такое решение было принято, чтобы расширить возможности экспорта и импорта товаров украинским бизнесом в условиях нарушенных из-за войны цепей поставок.

Также В НБУ пояснили, что новые требования будут применяться к операциям резидентов по экспорту и импорту товаров, осуществленных с 5 апреля 2022 года.

"Для операций, проводившихся до соответствующей даты, предельные сроки расчетов по - прежнему составляют 365 дней", - уточнили в Национальном банке Украины.

Добавим, что ранее в НБУ также сообщили, что остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет почти 118 млн грн.

На нужды военных перечислено более 17,1 млрд грн.

«Остаток средств на счете Министерства социальной политики, который НБУ открыл для гуманитарных целей, составляет более 143 млн грн. Более 430 млн грн перечислены для помощи пострадавшим от вооруженной агрессии рф», - добавили в НБУ.

В свою очередь в Верховной Раде предупредили о резком скачке цен и ухудшении ситуации с курсом валют.