Каждый второй украинский бизнес во время войны оказался неэтичным

Бизнес сейчас разделился 50 на 50 — только половина компаний ведут себя этично. Такое мнение высказал Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, советник руководителя Офиса Президента Украины во время конференции «Мои финансы во время войны», организатором которой стали «Минфин» и Finance.ua.

Каждый второй украинский бизнес во время войны оказался неэтичным
Фото: Polygraf.net

«Этичность — это самая дорогая валюта, которую вы можете себе позволить во время войны. Те, кто будет этичным в том смысле, что они делают то, что они публично обещают,… у такого бизнеса будет большой капитал», — говорит Милованов.

По его мнению, после войны весь бизнес будет разделен на две категории: это те, кто вместе со страной поддерживал победу, и те, кто спасал себя.

«Люди будут помнить, кто как себя вел во время войны. Кто увольнял людей, урезал зарплаты, а потом оказался успешным и много заработал, а какой бизнес рисковал всем, чтобы поддержать людей, армию, поддержать государство, общество, страну, потому что без нее не будет этого бизнеса», — считает Тимофей Милованов.

Впереди много кризисов

По мнению Милованова, через 2 месяца бизнес ждет много кризисов. Ибо любого можно будет обвинить в «зарабатывании денег на крови».

Он еще раз подчеркнул, что этичность состоит в том, что бизнес делает то, о чем он говорит. И во время войны это в разы важнее, чем до войны.

«Как только люди не понимают, что делает бизнес, и там есть какая-то прибыль, подозрение на прибыль или просто наличные деньги, это можно интерпретировать как „зарабатывание на крови“. И это очень токсично. То есть репутация кого-угодно во время войны может быть разрушена. Поэтому очень важно, чтобы не было разрыва между тем, что вы делаете и что вы говорите публично», — подчеркнул Милованов.

Этичность поведения создает для бизнеса понятную позицию для развития после войны, а сейчас защищает от любых атак — дискредитационных, конкурентных, информационных.

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