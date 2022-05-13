Каждый второй украинский бизнес во время войны оказался неэтичным

Бизнес сейчас разделился 50 на 50 — только половина компаний ведут себя этично. Такое мнение высказал Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, советник руководителя Офиса Президента Украины во время конференции « Мои финансы во время войны », организатором которой стали «Минфин» и Finance.ua.

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«Этичность — это самая дорогая валюта, которую вы можете себе позволить во время войны. Те, кто будет этичным в том смысле, что они делают то, что они публично обещают,… у такого бизнеса будет большой капитал», — говорит Милованов.

По его мнению, после войны весь бизнес будет разделен на две категории: это те, кто вместе со страной поддерживал победу, и те, кто спасал себя.

«Люди будут помнить, кто как себя вел во время войны. Кто увольнял людей, урезал зарплаты, а потом оказался успешным и много заработал, а какой бизнес рисковал всем, чтобы поддержать людей, армию, поддержать государство, общество, страну, потому что без нее не будет этого бизнеса», — считает Тимофей Милованов.

Впереди много кризисов

По мнению Милованова, через 2 месяца бизнес ждет много кризисов. Ибо любого можно будет обвинить в «зарабатывании денег на крови».

Он еще раз подчеркнул, что этичность состоит в том, что бизнес делает то, о чем он говорит. И во время войны это в разы важнее, чем до войны.

«Как только люди не понимают, что делает бизнес, и там есть какая-то прибыль, подозрение на прибыль или просто наличные деньги, это можно интерпретировать как „зарабатывание на крови“. И это очень токсично. То есть репутация кого-угодно во время войны может быть разрушена. Поэтому очень важно, чтобы не было разрыва между тем, что вы делаете и что вы говорите публично», — подчеркнул Милованов.

Этичность поведения создает для бизнеса понятную позицию для развития после войны, а сейчас защищает от любых атак — дискредитационных, конкурентных, информационных.