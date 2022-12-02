Мінборони призначило нового гендиректора «Мотор Січі» на місце Богуслаєва

Наказом міністра оборони новим гендиректором «Мотор Січі», яку на початку листопада відчужили та передали в управління Міноборони, призначили Олексія Нікіфорова. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

Мінборони призначило нового гендиректора «Мотор Січі» на місце Богуслаєва
Фото: slovoidilo.ua

Деталі

28 листопада наказом міністра оборони Олексія Резнікова внесли зміни до статуту ПАТ «Мотор Січ», на основі якого діє підприємство.

Також достроково припинено повноваження членів наглядової ради, голови та членів Ради директорів. Також припинено повноваження та звільнено з посади президента акціонерного товариства Вячеслава Богуслаєва.

Новий склад наглядової ради

Окрім призначення Нікіфорова, обрали новий склад наглядової ради та її голову — заступника міністра економіки України Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання.

До новоствореної наглядової ради підприємства також увійшли: Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал.

Окрім цього, зареєстровані усі зміни, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

«Відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави. Повністю використовуватиметься потенціал трудового колективу. „Мотор Січ“ буде розвиватися та випускатиме продукцію в інтересах України та ЗСУ», — резюмували в Міноборони.

Як свідчать реєстри, керівником «Мотор Січі» є Нікіфоров Олексій Вікторович.

На сайті Запорізької міської ради зазначена особа з таким же іменем, яка працює заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

На сайті міськради, зокрема, йдеться, що Олексій Вікторович Нікіфоров більше ніж 10 років працював на ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».





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