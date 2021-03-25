Цены на нефть снова упали. Нефтетрейдеры переоценили происшествие с танкером в Суэцком канале
Динамика цен на нефть снова имеет негативный тренд. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com. Причиной эксперты считают переоценку происшествия, которое произошло в среду, 24 марта, в Суэцком канале, когда на мель сел большой контейнеровоз,
Какова динамика цен
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $63,42 за баррель, что на $0,99 (1,54%) ниже цены на период закрытия предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX снизилась на $1,13 (1,85%) — до $60,05 за баррель.
Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне $64,41 и $61,18 соответственно.
По состоянию на 9:15 по киевскому времени 25 марта цена на нефть марки Brent установлена на уровне $63,65 за баррель.
На открытии Brent торговалась по $64,13 за баррель, что на 28 центов ниже уровня закрытия торгов ($64,41).
Какова волатильность рынка
Цены, которые упали в начале недели из-за беспокойства по поводу жестких карантинных ограничений в Европе и задержек с вакцинацией, стремительно подскочили вверх в среду, 24 марта, из-за новостей о посадке на мель большого контейнеровоза в Суэцком канале. Этот инцидент может привести к блокированию 10 танкеров, перевозящих 13 млн баррелей нефти и 15 танкеров-газовозов с грузом сжиженного природного газа.
«Чем дольше продлится этот сбой, тем выше вероятность того, что нефтепереработчики и покупатели будут вынуждены выходить на спотовый рынок, чтобы обеспечить поставки из других источников. В то же время судоходные компании столкнулись с тем, что, возможно, придется перенаправить нефтеналивные танкеры и газовозы через мыс Доброй Надежды в ЮАР. Этот маршрут занимает на неделю больше времени, чем проход через Суэцкий канал», — заявили в ING Economics.
Между тем Министерство энергетики США в среду сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Увеличение запасов наблюдалось пятую неделю подряд, хотя аналитики ожидали их сокращения на 1,7 млн баррелей.