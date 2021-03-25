Цены на нефть снова упали. Нефтетрейдеры переоценили происшествие с танкером в Суэцком канале

Динамика цен на нефть снова имеет негативный тренд. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com. Причиной эксперты считают переоценку происшествия, которое произошло в среду, 24 марта, в Суэцком канале, когда на мель сел большой контейнеровоз, пишет Укринформ.

Цены на нефть снова упали. Нефтетрейдеры переоценили происшествие с танкером в Суэцком канале
Фото: ua.news

Какова динамика цен

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $63,42 за баррель, что на $0,99 (1,54%) ниже цены на период закрытия предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX снизилась на $1,13 (1,85%) — до $60,05 за баррель.

Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне $64,41 и $61,18 соответственно.

По состоянию на 9:15 по киевскому времени 25 марта цена на нефть марки Brent установлена на уровне $63,65 за баррель.

На открытии Brent торговалась по $64,13 за баррель, что на 28 центов ниже уровня закрытия торгов ($64,41).

Какова волатильность рынка

Цены, которые упали в начале недели из-за беспокойства по поводу жестких карантинных ограничений в Европе и задержек с вакцинацией, стремительно подскочили вверх в среду, 24 марта, из-за новостей о посадке на мель большого контейнеровоза в Суэцком канале. Этот инцидент может привести к блокированию 10 танкеров, перевозящих 13 млн баррелей нефти и 15 танкеров-газовозов с грузом сжиженного природного газа.

«Чем дольше продлится этот сбой, тем выше вероятность того, что нефтепереработчики и покупатели будут вынуждены выходить на спотовый рынок, чтобы обеспечить поставки из других источников. В то же время судоходные компании столкнулись с тем, что, возможно, придется перенаправить нефтеналивные танкеры и газовозы через мыс Доброй Надежды в ЮАР. Этот маршрут занимает на неделю больше времени, чем проход через Суэцкий канал», — заявили в ING Economics.

Между тем Министерство энергетики США в среду сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Увеличение запасов наблюдалось пятую неделю подряд, хотя аналитики ожидали их сокращения на 1,7 млн баррелей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титанаМинстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титана
Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2
Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"
Кабмин назначил сына Роднянского членом набсовета ОщадбанкаКабмин назначил сына Роднянского членом набсовета Ощадбанка
В Украине появится экономический паспорт. Что это значитВ Украине появится экономический паспорт. Что это значит
Блок рекламы


Похожие новости
"Укрпочта" не будет повышать цены на свои услуги"Укрпочта" не будет повышать цены на свои услуги
Нью-Йорк снова лидирует как международный финансовый центр — рейтинг Z/Yen GroupНью-Йорк снова лидирует как международный финансовый центр — рейтинг Z/Yen Group
Акции компании Visa упали более чем на 6% из-за подозрений Министерства юстиции СШААкции компании Visa упали более чем на 6% из-за подозрений Министерства юстиции США
Бизнес согласился сохранить нынешние цены на продукты питанияБизнес согласился сохранить нынешние цены на продукты питания
Против крупного британского банка возбуждено уголовное дело. Снова из-за отмывания денегПротив крупного британского банка возбуждено уголовное дело. Снова из-за отмывания денег
"Нафтогаз" предупредил о восстановлении рыночной цены на газ с 1 апреля"Нафтогаз" предупредил о восстановлении рыночной цены на газ с 1 апреля
ОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в 2021 годуОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в 2021 году
Миллионная потеря. Основатель InfoWars потерял ноутбук с биткоинамиМиллионная потеря. Основатель InfoWars потерял ноутбук с биткоинами
В США растут цены на горячекатаный рулонВ США растут цены на горячекатаный рулон
Основатель Zoom перевел 40% своих акций. Кому — неизвестноОснователь Zoom перевел 40% своих акций. Кому — неизвестно
Последние новости
Подгружаем последние новости