Укргазбанк предоставляет зеленые кредиты на проекты устойчивого развития

Укргазбанк уже 5 лет следует эко-стратегии, поэтому на сегодняшний день экопроекты, в частности с возобновляемой энергетики и энергоэффективной модернизации, составляют почти 35% кредитного портфеля Укргазбанка. А теперь, кроме экопроектов, при поддержке партнеров, международной компании IFC, банк будет кредитовать и проекты устойчивого развития.

Укргазбанк предоставляет зеленые кредиты на проекты устойчивого развития
Фото: delo.ua

Банк будет поддерживать клиентов по следующим направлениям: медицина, управление отходами, системы хранения энергии, повышение эффективности водопользования и проекты когенерации. Для здравоохранения и борьбы с пандемией Укргазбанк поможет заменить устаревшее оборудование и диагностические приборы, транспорт, реконструировать больницы, создать новые рабочие места и закупить расходные материалы для нужд доказательной медицины.

Теперь банк предоставлять финансирование для развития предприятий, занимающихся управлением отходами (изъятие, сбор, перевозка, хранение, утилизация отходов). Ведь в Украине эта проблема уже приобрела национальный масштаб. До сих пор более 95% всего мусора так и остаются на свалках и не утилизируются. Около 80% таких свалок уже не могут принимать новый мусор, которого с каждым днем становится все больше. И, конечно, стране нужны новые предприятия, которые готовы организовать эффективный сбор и оптимальное использование отходов.

Заботясь о защите окружающей среды, банк предлагает кредиты на проекты с повышением эффективности использования водных ресурсов — за счет реконструкции, расширения, повторного использования воды, а также мероприятий реновации или ремонта водной инфраструктуры на частных или коммунальных предприятиях.

Кредитование возобновляемой энергетики также будет несколько расширенное — теперь банк будет финансировать системы аккумулирования и хранения энергии, а также когенерационные установки которые позволят клиенту одновременно получать тепло и электроэнергию. Это позволит существенно уменьшить расходы и использование ископаемых ресурсов.

Новые направления Укргазбанк будет развивать вместе со своим партнером IFC. Средства, выделенные в рамках кредитного соглашения, будут направлены на финансирование именно таких проектов.

Конечно, сознательный и ответственный эко-бизнес будет получать кредиты по сниженным ставкам. Малый и средний бизнес может рассчитывать на такое финансирование в рамках программы «Доступные кредиты 5?9%».

Напомним, что Укргазбанком уже реализовано более 500 масштабных проектов на 30 млрд грн, что свидетельствует об успешности, популярности и эффективности «зеленого» банкинга в Украине.

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