Укргазбанк достроково повернув 3 мільярди рефінансу

Державний Укргазбанк здійснив дострокове погашення кредиту рефінансування в сумі 3 млрд гривень, отриманого від Нацбанку у поточному році. Про це йдеться у повідомленні банку.

Як зауважує держбанк, погашення відбулося завдяки позитивній динаміці залучення коштів юридичних та фізичних осіб у липні цього року.

Передісторія

Державний «Укргазбанк» на тендері з надання кредитів рефінансування терміном на рік, що відбувся 10 червня, залучив 3 млрд грн під заставу пулу активів.

2 червня Нацбанк розширив коридор процентних ставок за монетарними операціями з банками для того, щоб створити додатковий простір для пожвавлення міжбанківського ринку.

З червня ставка для кредитів рефінансування дорівнюватиме обліковій ставці плюс 2 в. п, а для депозитних сертифікатів — обліковій ставці мінус 2 в. п.