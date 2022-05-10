«Доступные кредиты 5-7-9%»: за неделю предприниматели получили 900 льготных кредитов
За прошлую неделю в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5?7?9%», инициированной президентом Владимиром Зеленским, выдано 900 льготных кредитов на общую сумму 3,48 млрд грн. Об этом сообщает Минфин.
Сколько кредитов выдали банки
Всего с момента старта программы до 9 мая 2022 года предприниматели получили от уполномоченных банков 39 кредитов на общую сумму 106,07 млрд грн.
В частности, из них:
- 10,25 млрд грн — на инвестиционные цели;
- 57,96 млрд грн — в качестве антикризисных кредитов;
- 25,12 млрд грн — в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;
- 11,27 млрд грн — кредиты для с/х производителей, прежде всего на инвестиционные цели;
- 1,46 млрд грн — антивоенные кредиты.
Программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП). Он заключил соглашение о сотрудничестве с 42 банками. С условиями участия в программах и перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться по ссылке.
Как писал «Минфин», в марте этого года правительство внесло ряд изменений в программу «Доступные кредиты 5?7?9%». Чтобы поддержать сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью обеспечения посевной кампании, а также для поддержки и активизации предпринимательской деятельности в период действия военного положения.
Благодаря этим изменениям существенно упростили условия кредитования предпринимательства, в частности возможность получения льготных кредитов под 0% годовых с гарантией от правительства Украины на уровне 80%.