Грибы в Украине за неделю рекордно упали в цене

В Украине подешевели грибы, в частности, шампиньоны. Только за последнюю неделю в среднем ценник на шампиньоне снизился с 85 грн/кг до 65 грн/кг. Спрос на продукт упал, потому продавцы опустили цены.

Оптовики продают шампиньоны в среднем по 50-60 грн/кг. Только в Одесской области за килограмм шампиньонов нужно отдать не менее 80 грн. В местных супермаркетах грибы стоят по 90–95 грн за кг.

Во Львовской области шампиньоны по хозяйствам продают по 50-60 грн/кг. Цена белого шампиньона на оптовом рынке составляет 58-65 грн/кг.

В Киевской области белые шампиньоны с частных хозяйств стоят по 50-65 грн/кг. Цена белого шампиньона на оптовом рынке – 65 грн/кг. Цена белого шампиньона для сетей супермаркетов – 72-75 грн/кг.

Как известно, расположенный на Киевщине Яблоневский производственный комплекс по выращиванию шампиньонов решил не останавливать свое производство во время войны. К началу войны мощность предприятия составляла 120 тонн шампиньонов в месяц. С начала войны было выращено 60 тонн грибов, которые идут, в том числе, на приготовление пищи нашим военным и бойцам теробороны.

Напомним, на прошлой неделе цены на молодую капусту в Украине превысили 60 грн/кг.