Грибы в Украине за неделю рекордно упали в цене
В Украине подешевели грибы, в частности, шампиньоны. Только за последнюю неделю в среднем ценник на шампиньоне снизился с 85 грн/кг до 65 грн/кг. Спрос на продукт упал, потому продавцы опустили цены.
Оптовики продают шампиньоны в среднем по 50-60 грн/кг. Только в Одесской области за килограмм шампиньонов нужно отдать не менее 80 грн. В местных супермаркетах грибы стоят по 90–95 грн за кг.
Во Львовской области шампиньоны по хозяйствам продают по 50-60 грн/кг. Цена белого шампиньона на оптовом рынке составляет 58-65 грн/кг.
В Киевской области белые шампиньоны с частных хозяйств стоят по 50-65 грн/кг. Цена белого шампиньона на оптовом рынке – 65 грн/кг. Цена белого шампиньона для сетей супермаркетов – 72-75 грн/кг.
Напомним, на прошлой неделе цены на молодую капусту в Украине превысили 60 грн/кг.