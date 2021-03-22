Приватбанк запустил программу доступного автокредитования

Приватбанк запустил в Украине программу доступного автокредитования новых автомобилей любых марок. Об этом говорится в сообщении банка.

Условия кредитования

Получить кредит на покупку машины можно на срок до 7 лет, а своими деньгами заплатить от 20% стоимости автомобиля.

Процентная ставка по новой программе Приватбанка доступна большинству украинцев и составляет от 0,01% до 8,9% годовых.

Заказать доступный кредит на авто в Приватбанке можно в два клика и 3 минуты на специальной странице банка, в любом отделении банка или автосалоне.

Управлять своим кредитом и погашать платежи можно онлайн через Приват24.

Напомним

В января 2020 года Приватбанк снизил ставки на приобретение автомобилей в рассрочку.