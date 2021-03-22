Приватбанк запустил программу доступного автокредитования

Приватбанк запустил в Украине программу доступного автокредитования новых автомобилей любых марок. Об этом говорится в сообщении банка.

Приватбанк запустил программу доступного автокредитования

Условия кредитования

Получить кредит на покупку машины можно на срок до 7 лет, а своими деньгами заплатить от 20% стоимости автомобиля.

Процентная ставка по новой программе Приватбанка доступна большинству украинцев и составляет от 0,01% до 8,9% годовых.

Заказать доступный кредит на авто в Приватбанке можно в два клика и 3 минуты на специальной странице банка, в любом отделении банка или автосалоне.

Управлять своим кредитом и погашать платежи можно онлайн через Приват24.

Напомним

В января 2020 года Приватбанк снизил ставки на приобретение автомобилей в рассрочку.

  • Процентная ставка на новые автомобили снижена с 18% до 11% годовых. Разовая комиссия составляет 1,5%, минимальный аванс — от 10%.
  • Процентная ставка на автомобили с пробегом снижена с 24,9% до 12,6% годовых. Минимальный аванс — от 10%, разовой комиссии нет.

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