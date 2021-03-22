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2021-03-22
Приватбанк запустил программу доступного автокредитования
Приватбанк запустил в Украине программу доступного автокредитования новых автомобилей любых марок. Об этом говорится в сообщении банка.
Условия кредитования
Получить кредит на покупку машины можно на срок до 7 лет, а своими деньгами заплатить от 20% стоимости автомобиля.
Процентная ставка по новой программе Приватбанка доступна большинству украинцев и составляет от 0,01% до 8,9% годовых.
Заказать доступный кредит на авто в Приватбанке можно в два клика и 3 минуты на специальной странице банка, в любом отделении банка или автосалоне.
Управлять своим кредитом и погашать платежи можно онлайн через Приват24.
Напомним
В января 2020 года Приватбанк снизил ставки на приобретение автомобилей в рассрочку.
- Процентная ставка на новые автомобили снижена с 18% до 11% годовых. Разовая комиссия составляет 1,5%, минимальный аванс — от 10%.
- Процентная ставка на автомобили с пробегом снижена с 24,9% до 12,6% годовых. Минимальный аванс — от 10%, разовой комиссии нет.