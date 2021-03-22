Киберполиция прекратила деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой обманули более 55 тыс. вкладчиков

Для инвестирования граждане покупали сертификаты стоимостью от 300 до 300 тысяч гривен.

Киберполиция прекратила деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой обманули более 55 тыс. вкладчиков
Фото: mvs.gov.ua

Киберполиция прекратила деятельность мошеннической финансовой пирамиды, организаторы которой обманули более 55 тыс. вкладчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26-ти до 43-х лет. Они создали собственный вебсайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.

Для инвестирования граждане покупали сертификаты стоимостью от 300 до 300 тысяч гривен. Организаторы обещали ежедневную прибыль (более 350% годовых) от стоимости сертификатов в виде внутренней валюты. Внутреннюю валюту фигуранты предлагали конвертировать в криптовалюту, однако из-за технических характеристиках сайта вывести прибыль было невозможно. Кроме этого, цена на криптовалюту была ниже в более чем 100 раз от той, которую отмечали организаторы.

"В мошенническую финансовую пирамиду инвестировали деньги более 55 тысяч граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 миллионов гривен", - отметили в полиции.

Фото: vs.gov.ua

Правоохранители провели 11 обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов - в Киевской, Черкасской области и в столице. В результате изъяли серверное оборудование, компьютерную технику, деньги, банковские карточки, чеки о покупке иностранной валюты, подарочные сертификаты финансовой пирамиды, черновые записи, мобильные телефоны.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество). Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Фото: vs.gov.ua

Напомним, ранее в Киеве разоблачили мошеннические call-центры, которые работали как "брокерские компании".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в УкраинуВладелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в Украину
Минстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титанаМинстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титана
Уголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый законУголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый закон
Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2
В центре Днепра ночью взорвали отделение "Ощадбанка"В центре Днепра ночью взорвали отделение "Ощадбанка"
Блок рекламы


Похожие новости
Акции компании Visa упали более чем на 6% из-за подозрений Министерства юстиции СШААкции компании Visa упали более чем на 6% из-за подозрений Министерства юстиции США
НБУ вернулся. Выкупил на межбанке более $30 миллионовНБУ вернулся. Выкупил на межбанке более $30 миллионов
Более 60% сливочного масла в Украине - подделкаБолее 60% сливочного масла в Украине - подделка
Инвесторы оценили финтех-компанию Джека Ма более чем в $200 миллиардовИнвесторы оценили финтех-компанию Джека Ма более чем в $200 миллиардов
Администрация Байдена планирует увеличить налоги для американцев с доходом более $400 тыс. - BloombergАдминистрация Байдена планирует увеличить налоги для американцев с доходом более $400 тыс. - Bloomberg
В США на аукцион выставят уникальную монету стоимостью более $10 миллионов (видео)В США на аукцион выставят уникальную монету стоимостью более $10 миллионов (видео)
Иск о банкротстве Черкасского Азота не повлияет на текущую операционную деятельность предприятияИск о банкротстве Черкасского Азота не повлияет на текущую операционную деятельность предприятия
Apple потратит более €1 млрд на создание нового центра разработки микросхем в ГерманииApple потратит более €1 млрд на создание нового центра разработки микросхем в Германии
Джекпот «Супер Лото» сорван. Счастливчик выиграл более 33 миллионовДжекпот «Супер Лото» сорван. Счастливчик выиграл более 33 миллионов
"Они нас обманули": Богуслаев пожаловался на китайских инвесторов "Мотор Сич""Они нас обманули": Богуслаев пожаловался на китайских инвесторов "Мотор Сич"
Последние новости
Подгружаем последние новости