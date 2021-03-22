Киберполиция прекратила деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой обманули более 55 тыс. вкладчиков
Для инвестирования граждане покупали сертификаты стоимостью от 300 до 300 тысяч гривен.
Киберполиция прекратила деятельность мошеннической финансовой пирамиды, организаторы которой обманули более 55 тыс. вкладчиков.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Установлено, что схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26-ти до 43-х лет. Они создали собственный вебсайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.
Для инвестирования граждане покупали сертификаты стоимостью от 300 до 300 тысяч гривен. Организаторы обещали ежедневную прибыль (более 350% годовых) от стоимости сертификатов в виде внутренней валюты. Внутреннюю валюту фигуранты предлагали конвертировать в криптовалюту, однако из-за технических характеристиках сайта вывести прибыль было невозможно. Кроме этого, цена на криптовалюту была ниже в более чем 100 раз от той, которую отмечали организаторы.
"В мошенническую финансовую пирамиду инвестировали деньги более 55 тысяч граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 миллионов гривен", - отметили в полиции.
Правоохранители провели 11 обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов - в Киевской, Черкасской области и в столице. В результате изъяли серверное оборудование, компьютерную технику, деньги, банковские карточки, чеки о покупке иностранной валюты, подарочные сертификаты финансовой пирамиды, черновые записи, мобильные телефоны.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество). Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее в Киеве разоблачили мошеннические call-центры, которые работали как "брокерские компании".