НБУ вернулся. Выкупил на межбанке более $30 миллионов

Все $30,5 млн Нацбанк выкупил по единому курсу.

Сколько купили валюты с начала года

Всего с начала года регулятор купил на межбанке $290,5 млн, а продал — $20 млн.

С 9 по 12 марта Национальный банк не покупал и не продавал валюту на межбанке.

В период с 1 по 5 марта Нацбанк выкупил на межбанке $20 млн, не продавая при этом валюту.

В период с 8 по 12 февраля 2021 купил на межбанковском валютном рынке $ 110 млн.

С 1 по 5 февраля 2021 Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $ 90 млн.

В период с 18 по 22 января и с 25 по 29 января Нацбанк не покупал и не продавал валюту на межбанке.

В период с 11 по 16 января Нацбанк выкупил на рынке $ 20 млн, а в период с 4 по 6 января — приобрел на рынке $ 20 млн и продал столько же.

В 2020 году НБУ выкупил на рынке $4,93 млрд, а продал $3,89 млрд.