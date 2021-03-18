Порты Украины снизили импорт топлива почти в 6 раз

Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-феврале сократился почти в шесть раз, до 14 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (79 тыс. тонн). Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).



Весь импортированный объем пришелся на порты "Бердянск" (3,7 тыс. т.) и "Измаил" (10,4 тыс. т.), передает enkorr.



Импорт нефтепродуктов в другие украинские порты в январе-феврале текущего года не осуществлялся.



Ранее сообщалось, что по итогу 2020 года в морские порты для внутреннего рынка поступило 866 тыс. тонн нефтепродуктов против 965 тыс. тонн годом ранее.



В статистике АМПУ речь идет о дизтопливе, авиационном керосине, метаноле, маслах и прочих нефтепродуктах. Самой же массовой позицией является дизельное топливо.



