Порты Украины снизили импорт топлива почти в 6 раз

Порты Украины снизили импорт топлива почти в 6 раз

Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-феврале сократился почти в шесть раз, до 14 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (79 тыс. тонн). Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Весь импортированный объем пришелся на порты "Бердянск" (3,7 тыс. т.) и "Измаил" (10,4 тыс. т.), передает enkorr.

Импорт нефтепродуктов в другие украинские порты в январе-феврале текущего года не осуществлялся.

Ранее сообщалось, что по итогу 2020 года в морские порты для внутреннего рынка поступило 866 тыс. тонн нефтепродуктов против 965 тыс. тонн годом ранее.

В статистике АМПУ речь идет о дизтопливе, авиационном керосине, метаноле, маслах и прочих нефтепродуктах. Самой же массовой позицией является дизельное топливо.

МинПром по материалам enkorr

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