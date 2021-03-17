В Минэнерго не ожидают значительных колебаний цен на топливо из-за прекращения поставок Proton Energy

В 2020 году Proton Energy Group S.A. обеспечила импорт около 20% украинского рынка дизтоплива и сжиженного газа.

В министерстве энергетики Украины не ожидают значительных колебаний цен на рынке моторных топлив в связи с прекращением швейцарским трейдером Proton Energy Group S.A. поставок нефтепродуктов в Украину с 1 апреля.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос LB.ua .

В министерстве напомнили, что в 2020 году Proton Energy Group S.A. обеспечила импорт около 20% украинского рынка дизтоплива и сжиженного газа.

"Оперативно заменить такой объем возможно за счет переориентации маршрутов поставок топлива железнодорожным и автомобильным транспортом. За счет этого возможно краткосрочное подорожание дизтоплива до того момента, когда поставщики законтрактуют и осуществят поставки его дополнительных объемов по альтернативным маршрутам", - говорится в ответе.

Кроме того, по информации Минэнерго, снижение объемов импорта дизельного топлива и сжиженного газа может быть компенсировано за счет увеличения производства топлива отечественными производителями, которые сейчас имеют для этого значительный потенциал.

"Но значительных колебаний цен на рынке моторных топлив не следует ожидать, так как источники и маршруты поставок нефтепродуктов достаточно диверсифицированы, то есть есть достаточная конкуренция и цены определяются рыночными механизмами", - сообщили в министерстве.

Напомним, швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. объявил о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Среди причин такого решения в компании назвали действия украинской власти. В частности СБУ якобы настоятельно рекомендовала участникам топливного рынка не сотрудничать с Proton Energy и воздерживаться от покупки нефтепродуктов в компании.

С 2016 Proton Energy является единственным поставщиком продукции "Роснефти" в Украине.

Напомним, что 19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука, его бизнес-партнеров и активов.

Через несколько дней после этого Высший антикоррупционный суд наложил арест на украинский участок магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», который использовался швейцарской группой Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, которого неформально связывают с Виктором Медведчуком. Он также контролирует в Украине сеть АЗС Glusco.

Сам Моисеев свое партнерство с Медведчуком отрицает. Политик также отрицает связь с бизнесом Моисеева.