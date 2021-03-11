Кабмин расширил круг участников аукционов по продаже ОВГЗ

Кабмин 10 марта принял постановление, которое допускает к участию в аукционах Минфина по продаже ОВГЗ не только банки, но и другие финансовые учреждения. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Кабмин расширил круг участников аукционов по продаже ОВГЗ
Фото: ukrinform.uа

Что известно

«Раньше, согласно предыдущей редакции Положения об институте первичных дилеров, участниками размещения облигаций внутренних государственных займов могли быть только банки. Впрочем, торговцы ценными бумагами, которые создают значительный спрос и имеют возможность приобретать облигации при проведении Минфином аукционов только через банки — первичные дилеры, теряли конкурентное преимущество из-за ограничений видом финансовых учреждений, которые допущены к участию в них», — заявили в Минфине.

В ведомстве добавили, что имплементация этого постановления позволяет внести изменения в Положение об институте первичных дилеров, будет определять первичных дилеров, как финансовые учреждения, которые соответствуют установленным к ним требованиям.

Что это даст

В Минфине отметили, что расширение круга первичных дилеров позволит повысить конкуренцию на первичном рынке ОВГЗ, будет способствовать увеличению ликвидности и уменьшению стоимости заимствований на внутреннем рынке заимствований для государства.

Мнение эксперта

По мнению финансового аналитика портала «Минфин» Алексея Козырева, в настоящее время вопрос расширения круга покупателей ОВГЗ для государства достаточно актуален.

«В 2021 году необходимо погашать значительный объем внешних и внутренних обязательств. Кроме того, расширяя круг первичных дилеров, чиновники рассчитывают на рост конкуренции между потенциальными покупателями ОВГЗ и таким образом — на снижение их доходности», — отметил эксперт.

И добавил: «С учетом стремления чиновников сделать рынок ОВГЗ максимально ликвидным — расширение круга первичных дилеров выглядит вполне логичным шагом как для самого министерства, так и для регулятора финансового рынка — Национального банка».

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