Кабмин расширил круг участников аукционов по продаже ОВГЗ
Кабмин 10 марта принял постановление, которое допускает к участию в аукционах Минфина по продаже ОВГЗ не только банки, но и другие финансовые учреждения. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.
Что известно
«Раньше, согласно предыдущей редакции Положения об институте первичных дилеров, участниками размещения облигаций внутренних государственных займов могли быть только банки. Впрочем, торговцы ценными бумагами, которые создают значительный спрос и имеют возможность приобретать облигации при проведении Минфином аукционов только через банки — первичные дилеры, теряли конкурентное преимущество из-за ограничений видом финансовых учреждений, которые допущены к участию в них», — заявили в Минфине.
В ведомстве добавили, что имплементация этого постановления позволяет внести изменения в Положение об институте первичных дилеров, будет определять первичных дилеров, как финансовые учреждения, которые соответствуют установленным к ним требованиям.
Что это даст
В Минфине отметили, что расширение круга первичных дилеров позволит повысить конкуренцию на первичном рынке ОВГЗ, будет способствовать увеличению ликвидности и уменьшению стоимости заимствований на внутреннем рынке заимствований для государства.
Мнение эксперта
По мнению финансового аналитика портала «Минфин» Алексея Козырева, в настоящее время вопрос расширения круга покупателей ОВГЗ для государства достаточно актуален.
«В 2021 году необходимо погашать значительный объем внешних и внутренних обязательств. Кроме того, расширяя круг первичных дилеров, чиновники рассчитывают на рост конкуренции между потенциальными покупателями ОВГЗ и таким образом — на снижение их доходности», — отметил эксперт.
И добавил: «С учетом стремления чиновников сделать рынок ОВГЗ максимально ликвидным — расширение круга первичных дилеров выглядит вполне логичным шагом как для самого министерства, так и для регулятора финансового рынка — Национального банка».