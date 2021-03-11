Кабмин расширил круг участников аукционов по продаже ОВГЗ

Кабмин 10 марта принял постановление, которое допускает к участию в аукционах Минфина по продаже ОВГЗ не только банки, но и другие финансовые учреждения. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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Что известно

«Раньше, согласно предыдущей редакции Положения об институте первичных дилеров, участниками размещения облигаций внутренних государственных займов могли быть только банки. Впрочем, торговцы ценными бумагами, которые создают значительный спрос и имеют возможность приобретать облигации при проведении Минфином аукционов только через банки — первичные дилеры, теряли конкурентное преимущество из-за ограничений видом финансовых учреждений, которые допущены к участию в них», — заявили в Минфине.

В ведомстве добавили, что имплементация этого постановления позволяет внести изменения в Положение об институте первичных дилеров, будет определять первичных дилеров, как финансовые учреждения, которые соответствуют установленным к ним требованиям.

Что это даст

В Минфине отметили, что расширение круга первичных дилеров позволит повысить конкуренцию на первичном рынке ОВГЗ, будет способствовать увеличению ликвидности и уменьшению стоимости заимствований на внутреннем рынке заимствований для государства.

Мнение эксперта