Нацбанком підтримав гривню на круглу суму

Обсяг продажу валюти Нацбанком з 4 до 8 липня становив $969,8 млн. Для порівняння минулого тижня цей показник був на рівні $985,6 млн, а два тижні тому - $933,0. Про це йдеться на сайті НБУ.

Уточняється, що за п'ять днів він придбав $7,6 млн, що в діапазоні обсягів останніх восьми тижнів (від $5,5 млн до $8,3 млн).

Тобто, чистий продаж валюти склав $962,2 млн – це четвертий за величиною обсяг тижневих інтервенцій з початку війни.

Загалом із початку року до 8 липня включно Нацбанк придбав на ринку $1 млрд 862,2 млн та EUR111,0 млн, а продав $14 млрд 111,5 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Із початку війни купівля валюти склала $1 млрд 205,3 млн та EUR111,0 млн, а продаж $11 млрд 341,3 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.